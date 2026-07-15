Καλοβλέπει Έντι Σαλσέντο η Ομόνοια

Νέο όνομα βρίσκεται στο προσκήνιο που αφορά στην ενίσχυση της επιθετικής γραμμής της Ομόνοιας.

Ο λόγος για τον Έντι Σαλσέντο. Πρόκειται για 24χρονο Ιταλό ο οποίος την προηγούμενη περίοδο αγωνιζόταν στον κυπελλούχο ΟΦΗ. Οι δύο πλευρές -όπως σημειώνουν τα ελλαδικά Μέσα- δεν τα βρήκανσ το οικονομικό κι έτσι ο Σαλσέντο κυκλοφορεί ελεύθερος κι... ωραίος.

Το νεότερο που προκύπτει είναι πως η περίπτωση του 24χρονου αξιολογήθηκε θετικά από την ομάδα προργαμματισμού των πρασίνων. Αν θα προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις ή όχι, θα το δείξει ο χρόνος.

Ο Σαλσέντο άρχισε την καριέρα του από τη Τζένοα ενώ διαθέτει εμπειρίες με την πρώτη ομάδα της Ίντερ (δεν έχει καταγράψει κάποια συμμετοχή).