Άσφαιρη ισοπαλία για την ΑΕΚ απέναντι στη Φίτεσε

Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ απέναντι στη Φίτεσε στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας που έδωσε επί ολλανδικού εδάφους.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έδειξε καλά στοιχεία κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, είχε την υπεροχή και δημιούργησε ευκαιρίες, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στην επανάληψη, οι πολλές αλλαγές επηρέασαν τον ρυθμό του αγώνα, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η Ένωση μπήκε με διάθεση να επιβάλει το παιχνίδι της, κρατώντας την κατοχή και αναζητώντας διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία. Οι κιτρινόμαυροι είχαν αρκετές καλές στιγμές στο πρώτο μέρος με τους Ρέλβας, Ζούμπκοφ και Ρότα, παρά ταύτα δεν κατάφεραν να σκοράρουν.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε διαφορετική εικόνα, καθώς οι πολλές αλλαγές των δύο προπονητών έριξαν αισθητά τον ρυθμό. Η ΑΕΚ συνέχισε να κυκλοφορεί την μπάλα, χωρίς όμως να δημιουργήσει τις ίδιες προϋποθέσεις που είχε πριν από την ανάπαυλα.

Μέχρι το φινάλε δεν δημιουργήθηκαν άλλες αξιόλογες ευκαιρίες, με τις δύο ομάδες να ολοκληρώνουν το φιλικό χωρίς γκολ.

Για την πρωταθλήτρια, ΑΕΚ, το παιχνίδι αποτέλεσε ακόμη ένα χρήσιμο τεστ στο πλαίσιο της προετοιμασίας, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα ενόψει της νέας περιόδου.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Γκεοργκίεφ, Ρέλβας, Πήλιος, Καΐρινεν, Μάνταλος, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Βάργκα.

Η ενδεκάδα του δεύτερου ημιχρόνου: Μπαλαμώτης, Χριστακόπουλος, Μουκουντί, Αλεξίου, Πενράις, Μαρίν, Σαχαμπό, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς (Ελίασον 70′), Γιόβιτς.

ΑΠΕ - ΜΠΕ