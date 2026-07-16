Οι πρωταθλήτριες Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής αντιμέτωπες για πρώτη φορά σε τελικό Μουντιάλ!

Ισπανία και Αργεντινή συνθέτουν το ζευγάρι του τελικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Όμως, αυτό που θα γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία των Μουντιάλ είναι πως θα διεκδικήσουν το μεγαλύερο τρόπαιο όντας πρωταθλήτριες στις ηπείρους τους.

Η Ισπανία πηγαίνει στον τελικό ως πρωταθλήτρια Ευρώπης μετά την κατάκτηση του Euro 2024, ενώ η Αργεντινή ως νικήτρια του Κόπα Αμέρικα την ίδια χρονιά.