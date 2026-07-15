ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φινάλε στα φιλικά με «βαριά» ήττα για τον Παναθηναϊκό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φινάλε στα φιλικά με «βαριά» ήττα για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τα καλοκαιρινά φιλικά προετοιμασίας με μία πολύ «βαριά» ήττα στη Βιέννη.

Το «τριφύλλι» ηττήθηκε με 4-1 απ’ τη Ραπίντ στο «Allianz Stadion», παρουσιάζοντας αρκετά προβληματική εικόνα στο ανασταλτικό σκέλος και δη στις μεταβάσεις της αυστριακής ομάδας, η οποία «χτύπησε» σε κάθε «αδυναμία» του. Ο Παναθηναϊκός είχε κάκιστη ανασταλτική εικόνα στο πρώτο μέρος, όπου η Ραπίντ τον «πλήγωνε» διαρκώς μέσα από το επιθετικό τρανζίσιον της. Στο 14’ η νωθρή αμυντική λειτουργία των παικτών του «τριφυλλιού», έφερε τον Τίλιο σε θέση... βολής για το 1-0 απ’ το ύψος του πέναλτι. 

Στο 18’ ο ίδιος παίκτης είχε προσπάθεια στο δοκάρι, ενώ στο 37’ από δική του ασίστ ο Άνταμσεν μέσα απ’ τη μικρή περιοχή (σε νέα ασυνεννοησία της «πράσινης» άμυνας) έκανε το 2-0. Στο 43’ από γρήγορη μετάβαση της αυστριακής ομάδας, ο Χαϊντάρα βγήκε σε τετ-α-τετ και δεν αστόχησε για το 3-0 της Ραπίντ σε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό που είχε να «αντιπαρατάξει» μόνο τις δύο προσπάθειες του Ταμπόρδα στο 19’ και στο 36’ που απέκρουσε ο Χεντλ.

Στο δεύτερο 45λεπτο ο Παναθηναϊκός είχε λίγο καλύτερη εικόνα, αλλά γκολ δεν βρήκε χάνοντας τρεις σημαντικές ευκαιρίες με τους Τσέριν (49’) και Ραστόντερ (53’ και 59’), που δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον εξαιρετικό, βασικό γκολκίπερ της αυστριακής ομάδας.

Η εικόνα του Παναθηναϊκού άρχισε να «φθίνει» μετά τις αλλαγές και δεν απείλησε επιθετικά τη Ραπίντ. Στον αντίποδα, δέχθηκε και τέταρτο γκολ στο 88’ με... απευθείας κόρνερ (!) του Σάουμπ και κάκιστο υπολογισμό στην πορεία της μπάλας. Στο έξτρα 30λεπτο που συμφώνησαν οι δύο προπονητές (πριν απ’ το ματς) για να παιχθεί και να αγωνιστούν όλοι οι παίκτες τους, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «μαζέψει» την έκταση της ήττας του με ένα ωραίο γκολ του Παύλου Παντελίδη στο 106’, που ήταν και το πρώτο (έστω κι ανεπίσημο) με την «πράσινη» φανέλα. Στο 112’ τραυματίστηκε ο Ίνγκι Ίνγκασον, ο οποίος έγινε αλλαγή προκαλώντας μεγάλο άγχος στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, ενόψει των δύο αγώνων με την Πάκσι.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ, 4-2-3-1): Πένια (91’ Κότσαρης), Τσάπρας (91’ Ιωάννου), Τουμπά (91’ Λάβδας), Ντε Φράι (63’ Ίνγκασον, 113’ λ.τρ. Βύντρα), Κυριακόπουλος (91’ Κυριακόπουλος), Καμαρά (80’ Κοντούρης), Τσέριν (74’ Παντελίδης), Αντίνο (64’ Κάτρης), Ταμπόρδα (63’ Γιάγκουσιτς), Ζαρουρί (74’ Τσιριβέγια), Ραστόντερ (64’ Τεττέη).

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι πρωταθλήτριες Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής αντιμέτωπες για πρώτη φορά σε τελικό Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκανε και πάλι το... θαύμα της η Αργεντινή και με νέα επική ανατροπή στον τελικό για να υπερασπιστεί το στέμμα της

World Cup 2026

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά η Καϊράτ και πρώτο «εμπόδιο» για την Ομόνοια στο Champions League

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Τσάμπι Αλόνσο δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στον Τζάκσον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ζαλγκίρις επαναπάτρισε τον Βαλαντσιούνας!

EUROLEAGUE

|

Category image

Δεν... παίζει μόνη για τον Μάνου Κονέ η Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άσφαιρη ισοπαλία για την ΑΕΚ απέναντι στη Φίτεσε

Ελλάδα

|

Category image

Γέμισαν τα άκρα σε άμυνα και επίθεση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φινάλε στα φιλικά με «βαριά» ήττα για τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Θα χρειαστεί τις «παλιές καραβάνες» ο Ελ Μαέστρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Δύο στα δύο στο Athens Open η Σάκκαρη και... προημιτελικά

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι «εκλεκτοί» Τούχελ και Σκαλόνι στο... ραντεβού με έπαθλο τον τελικό

World Cup 2026

|

Category image

Aυξημένες οι πιθανότητες ανανέωσης του Ντόρσεϊ με τον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Ντεσάμπ, μια γλυκόπικρη αποχώρηση μετά από 14 εξαιρετικά χρόνια

World Cup 2026

|

Category image

Με Κάλια Παπαδοπούλου για ακόμη μία τριετία η ΑΕΛ

Κύπρος

|

Category image

Διαβαστε ακομη