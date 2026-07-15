Ώρα να μάθει και να... κατασκοπεύσει

Οι ιθύνοντες της Ομόνοιας συγκεντρώνονται στη ρεβάνς της Καϊράτ με τη Σουτιέσκα (22:00), όπου θα μάθουν τον πρώτο τους αντίπαλο για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα του Καζακστάν επικράτησε 2-1 στο πρώτο ματς κι έτσι έχει το πάνω χέρι.

Οι πράσινοι έχουν στείλει άτομο για... παρακολούθηση στον αγώνα, το οποίο θα καταγράψει όλα όσα αφορούν τις δύο ομάδες. Η τεχνική ηγεσία θα αναλύσει τα θετικά και αρνητικά του πρώτου αντίπαλου ώστε να προετοιμάσει τους ποδοσφαιριστές για τις δύο μονομαχίες.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά της Ομόνοιας, άπαντες δηλώνουν παρών για την πρόβα τζενεράλε με τον Παναιτωλικό (16/07, 20:00). Ο Τάνκοβιτς αναμένεται πως θα πάρει τα πρώτα του λεπτά σε φιλικό αφού ακολουθεί κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων εδώ και μέρες.