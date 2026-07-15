ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Τσάμπι Αλόνσο δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στον Τζάκσον

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Τσάμπι Αλόνσο δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στον Τζάκσον

Ο Αφρικανός φορ είχε μετακομίσει στο Λονδίνο το καλοκαίρι του 2023.

Η Μπάγερν Μονάχου απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι τον Νίκολας Τζάκσον από την Τσέλσι με τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν, αλλά δεν κράτησε τα δικαιώματα του και τον επέστρεψε στην ομάδα του Λονδίνου.

Η συμφωνία των δύο ομάδων περιλάμβανε υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους 65 εκατ. ευρώ, εφόσον συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών (30), σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά ο 24χρονος Σενεγαλέζος φορ δεν ήταν στα πλάνα του Βενσάν Κομπανί για τη βασική ενδεκάδα και έπαιξε σε 29 ματς, έχοντας στο ενεργητικό του 11 γκολ και τέσσερις ασίστ.

Το κόστος του δανεισμού ανήλθε σε 16 εκατ. ευρώ και ο μάνατζερ του, Αλί Μπαράτ, ξεκαθάρισε πως ο Τζάκσον θέλει να επιστρέψει στην Τσέλσι και θα προσπαθήσει να πείσει στα φιλικά της καλοκαιρινής προετοιμασίας τον νέο τεχνικό των «μπλε», Τσάμπι Αλόνσο, πως αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία στο Λονδίνο. Αν δεν τα καταφέρει θα ψάξει τον Αύγουστο για νέα ομάδα σε Ισπανία, Αγγλία και Ιταλία, με τους «μπλε» να έχουν ορίσει τα 50 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσουν τα δικαιώματα του.

Πάντως ο Αλόνσο έχει αποφασίσει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον Αφρικανό φορ και τον ενημέρωσε πως θα είναι μέλος της αποστολής των «μπλε», που θα αναχωρήσει για φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας στην Ασία.

Ο Τζάκσον είχε μετακομίσει στο Λονδίνο το καλοκαίρι του 2023 και σε 81 εμφανίσεις με την Τσέλσι σημείωσε 30 γκολ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του UEFA Conference League και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων την περασμένη σεζόν.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «TalkSport» Τότεναμ και Ατλέτικο Μαδρίτης έχουν ήδη προσεγγίσει τον μάνατζερ του, ενώ επίσης Νιούκαστλ και Αστον Βίλα μπήκαν δυναμικά τις τελευταίες ημέρες στη διεκδίκηση του.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Βρήκε τον αντί-Γκόλντσον στο πρόσωπο του Εμανουέλ Άιβου!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Tεράστια αγωνία για Σαλιμπά στην Άρσεναλ, φόβοι για χειρουργείο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φανούριος:«Χάσαμε παίκτες από δημοσιεύματα, το παλεύουμε 12 μέρες γι’ αυτόν τον παίκτη!»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Το πρώτο μήνυμα Γιαμπουσέλε: «Eνθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, ανυπομονώ να παίξω για τον Παναθηναϊκό»!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Σε γνώριμο περιβάλλον Αναστασίου - Μαυρίας αλλά και άλλοι δύο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χωρίς... έκπληξη ο Μπεργκ στην «πρόβα» ενόψει Καϊράτ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μουντιάλ 2026-Αγγλία: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να μην είναι δικό μας, αλλά τα Νησιά Φώκλαντ σίγουρα είναι»

Category image

Mε... άρωμα Ευρώπης οι επιλογές Λοσάδα και Καμορανέζι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σπουδαία εξέλιξη στον ΑΠΟΕΛ με Σαρφό: Ξεμπλόκαραν οι μεταγραφές!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανακοίνωσε τον 11ο ο Ολυμπιακός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο μετρημένος Λιασής κι αυτό που έχει ανάγκη ο ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δύσκολη πρόκριση στους «8» του Gstaad Open για τον Τσιτσιπά σε παιχνίδι δύο ημερών

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Το τραύμα της Αγγλίας και τα χρόνια πόνου που γίνονται εθνικός εφιάλτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην Άρσεναλ ο Τζόλης, είπε το... πολυπόθητο «ναι» η Κλαμπ Μπριζ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στον πρώτο όμιλο του EuroCup Women η ΑΕΛ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη