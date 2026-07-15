Ο Τσάμπι Αλόνσο δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στον Τζάκσον

Η Μπάγερν Μονάχου απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι τον Νίκολας Τζάκσον από την Τσέλσι με τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν, αλλά δεν κράτησε τα δικαιώματα του και τον επέστρεψε στην ομάδα του Λονδίνου.

Η συμφωνία των δύο ομάδων περιλάμβανε υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους 65 εκατ. ευρώ, εφόσον συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών (30), σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά ο 24χρονος Σενεγαλέζος φορ δεν ήταν στα πλάνα του Βενσάν Κομπανί για τη βασική ενδεκάδα και έπαιξε σε 29 ματς, έχοντας στο ενεργητικό του 11 γκολ και τέσσερις ασίστ.

Το κόστος του δανεισμού ανήλθε σε 16 εκατ. ευρώ και ο μάνατζερ του, Αλί Μπαράτ, ξεκαθάρισε πως ο Τζάκσον θέλει να επιστρέψει στην Τσέλσι και θα προσπαθήσει να πείσει στα φιλικά της καλοκαιρινής προετοιμασίας τον νέο τεχνικό των «μπλε», Τσάμπι Αλόνσο, πως αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία στο Λονδίνο. Αν δεν τα καταφέρει θα ψάξει τον Αύγουστο για νέα ομάδα σε Ισπανία, Αγγλία και Ιταλία, με τους «μπλε» να έχουν ορίσει τα 50 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσουν τα δικαιώματα του.

Πάντως ο Αλόνσο έχει αποφασίσει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον Αφρικανό φορ και τον ενημέρωσε πως θα είναι μέλος της αποστολής των «μπλε», που θα αναχωρήσει για φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας στην Ασία.

Ο Τζάκσον είχε μετακομίσει στο Λονδίνο το καλοκαίρι του 2023 και σε 81 εμφανίσεις με την Τσέλσι σημείωσε 30 γκολ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του UEFA Conference League και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων την περασμένη σεζόν.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «TalkSport» Τότεναμ και Ατλέτικο Μαδρίτης έχουν ήδη προσεγγίσει τον μάνατζερ του, ενώ επίσης Νιούκαστλ και Αστον Βίλα μπήκαν δυναμικά τις τελευταίες ημέρες στη διεκδίκηση του.

ΑΠΕ - ΜΠΕ