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Δεν... παίζει μόνη για τον Μάνου Κονέ η Γιουνάιτεντ

ΓΗΠΕΔΟ

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Δεν... παίζει μόνη για τον Μάνου Κονέ η Γιουνάιτεντ

Ακόμη μία αγγλική ομάδα στο... κόλπο για τον 25χρονο Γάλλο μέσο.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές προσθήκες στη μεσαία γραμμή, έχοντας αποκτήσει τον Αντρέι Σάντος από την Τσέλσι έναντι 50 εκατομμυρίων λιρών και τον Γιούρι Τίλεμανς από την Άστον Βίλα με 35 εκατομμύρια λίρες.

Ωστόσο, η αναδόμηση του κέντρου τους απαιτεί έναν ακόμα παίκτη, με τον έγκριτο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο να επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για τους Μανού Κονέ και Εδουάρδο Καμαβινγκά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιταλικής εφημερίδας «Corriere della Sera», η Τσέλσι εκμεταλλεύτηκε τις διαπραγματεύσεις με τη Ρόμα για την παραχώρηση του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, μετά το «πράσινο φως» του νέου τεχνικού των μπλε, Τσάμπι Αλόνσο, για να ρωτήσει επίσημα για τη διαθεσιμότητα του Κονέ.

Οι «τζιαλορόσι» έχουν ήδη απορρίψει πρόταση 40 εκατομμυρίων ευρώ από την Ατλέτικο Μαδρίτης, όμως παρουσιάζονται θετικοί στην παραχώρηση του παίκτη εφόσον κατατεθεί πρόταση που θα αγγίζει τα 60 εκατομμύρια ευρώ. 

Η ανάγκη της ιταλικής ομάδας να εξισορροπήσει τους ισολογισμούς της λόγω του Financial Fair Play καθιστά την πώληση του Κονέ εξαιρετικά πιθανή, γεγονός που παραδέχθηκε πρόσφατα και ο προπονητής της Ρόμα, Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.

gazzetta.gr

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ΔΙΕΘΝΗ

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