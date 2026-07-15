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Γέμισαν τα άκρα σε άμυνα και επίθεση

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

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Γέμισαν τα άκρα σε άμυνα και επίθεση

Πρόκειται για έναν συνδυασμό έμπειρων και νεαρών ποδοσφαιριστών.

Με την απόκτηση του Άνχελ Γκαρθία αλλά και τον Γιοάν Σάστρε, ο ΑΠΟΕΛ έχει γεμίσει τις πτέρυγές του, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να έχει τουλάχιστον δύο επιλογές για την κάθε θέση.

Ξεκινώντας από το αριστερό άκρο της άμυνας, τη θέση έχουν καλύψουν οι Σταφυλίδης, Γκαρθία και Μιρ. Πρόκειται για τρεις αξιόλογες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Μάλιστα οι δύο πρώτοι αναμένεται να δώσουν μεγάλη μάχη για τη φανέλα του βασικού. 

Δεξιά είναι οι Σάστρε και Πουρσαϊτίδης. Ο πρώτος προφανώς έρχεται για να αποτελέσει την κύρια επιλογή του Ελλαδίτη προπονητή με τον νεαρό να έχει επίσης δείξει πολύ καλά χαρακτηριστικά.

Από εκεί και πέρα, στο αριστερό άκρο της επίθεσης ο προπονητής θα έχει τους Πεδρόσο, Μαρκίνιος και τον νεαρό Τσιαττάλα και δεξιά τους Μαντσίνι, Λημνιό, Μαϊόλι και Γεωργίου. Και εδώ -μπορούμε να πούμε- πρόκειται για έναν συνδυασμό έμπειρων και νεαρών ποδοσφαιριστών που δίνουν τη δυνατότητα ευλιξίας στον προπονητή αναφορικά με τις επιλογές του.

Όσον αφορά τη συνέχεια, οι Ζήσης Βρύζας και Νίκος Παπαδόπουλος βλέπουν τις επιλογές τους για την κάλυψη του μεσοεπιθετικού. Η επόμενη κίνηση του ΑΠΟΕΛ θα αφορά την απόκτηση ενός δεκαριού.

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

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