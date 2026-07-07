Αυτός είναι ο δεξιός μπακ που συμφώνησε η Ομόνοια

Και το όνομα αυτού Λοΐκ Νεγκό! Αυτός είναι ο εκλεκτός της Ομόνοιας για την κάλυψη του δεξιού άκρου της άμυνας.

Ο 35χρονος Ούγγρος, με γαλλικές ρίζες, αγωνιζόμενος φέτος στη Χάβρη, είχε φουλ συμμετοχές, 31 συγκεκριμένα σε όλες τις διοργανώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Νεγκό, συνεργάστηκε μαζί με τον Χένινγκ Μπεργκ στη Βιντεοτόν το 2016-17.

Ο πολύπειρος αμυντικός θήτευσε σε Ναντ, Ρόμα, Σταντάρ Λιέγης, Ούιπεστ και Βιντεοτόν, προτού μεταγραφεί στη γαλλική Χάβρη.