ΦΩΤΟ: Με το χαμόγελο της... πρόκρισης έφυγε η αποστολή της Ομόνοιας

Με πρωινή πτήση αναχώρησε η αποστολή της Ομόνοιας με προορισμό το Καζακστάν.

Οι πράσινοι πήραν το αεροπλάνο για το ταξίδι διάρκειας έξι ωρών, ώστε να αναμετρηθούν αύριο (29/07, 18:00) με την Καϊράτ για τη μεταξύ τους ρεβάνς, στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού του Champions League. Το σύνολο του Μπεργκ έχει μαξιλαράκι το 1-0 του πρώτου αγώνα, ωστόσο θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια για να κλειδώσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Η αποστολή ταξίδεψε χωρίς απρόοπτα, καθώς είναι μέσα ο πιο έτοιμος Ντιονί και ο Οντουμπάντζο που φαίνεται πως ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε. Εκτός δεδομένα ο τιμωρημένος Νεγκό.













