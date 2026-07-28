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ΦΩΤΟ: Με το χαμόγελο της... πρόκρισης έφυγε η αποστολή της Ομόνοιας

ΓΗΠΕΔΟ

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ΦΩΤΟ: Με το χαμόγελο της... πρόκρισης έφυγε η αποστολή της Ομόνοιας

Έτοιμοι να κλειδώσουν το εισιτήριο για τον 3ο προκριματικό

Με πρωινή πτήση αναχώρησε η αποστολή της Ομόνοιας με προορισμό το Καζακστάν. 

Οι πράσινοι πήραν το αεροπλάνο για το ταξίδι διάρκειας έξι ωρών, ώστε να αναμετρηθούν αύριο (29/07, 18:00) με την Καϊράτ για τη μεταξύ τους ρεβάνς, στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού του Champions League. Το σύνολο του Μπεργκ έχει μαξιλαράκι το 1-0 του πρώτου αγώνα, ωστόσο θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια για να κλειδώσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. 

Η αποστολή ταξίδεψε χωρίς απρόοπτα, καθώς είναι μέσα ο πιο έτοιμος Ντιονί και ο Οντουμπάντζο που φαίνεται πως ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε. Εκτός δεδομένα ο τιμωρημένος Νεγκό. 







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