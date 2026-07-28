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Το αντίο του Παπαφώτη στην ΑΕΛ: «Εύχομαι να επιστρέψει εκεί που πραγματικά ανήκει»

ΓΗΠΕΔΟ

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Το αντίο του Παπαφώτη στην ΑΕΛ: «Εύχομαι να επιστρέψει εκεί που πραγματικά ανήκει»

Ανάρτηση από τον 30χρονο

Ο Βασίλης Παπαφώτης αποτελεί παρελθόν από την ΑΕΛ μετά από έξι χρόνια. Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής μέσω ανάρτησης είπε το δικό του αντίο στην οικογένεια των γαλαζοκιτρίνων μέσω ανάρτησης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Αναλυτικά: Έφτασε η στιγμή να πω το αντίο μου μετά από έξι χρόνια στην ΑΕΛ.

Δεν είναι εύκολο να αποχαιρετάς ένα μέρος που έγινε σπίτι σου. Εδώ μεγάλωσα, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως άνθρωπος. Έζησα στιγμές που θα κουβαλώ για πάντα μαζί μου, δημιούργησα φιλίες και ένιωσα τι σημαίνει να αγωνίζεσαι για αυτή τη φανέλα.

Ήταν τεράστια τιμή για μένα να φορέσω το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Είναι μια ευθύνη και μια περηφάνια που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι ήταν δίπλα μου αυτά τα χρόνια, όλους τους ανθρώπους της ομάδας. Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να κάνω στον κύριο Αντρέα Κακουλλή , την κυρία Ζωή,την Ελένη, τον Κυριάκο, τον Άγγελο Περικλέους. Τον Πόλυ Αχιλλέως, τον Κιμωνα Παπαμιλτιάδους και τον Γιάννο Βασιλόπουλλο που ηταν δίπλα μου σε όλα στον τραυματισμό που είχα. Επίσης το Δοιηκητικό συμβούλιο που με στήριξε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, μα πάνω απ’ όλα, τον κόσμο της ΑΕΛ. Στις όμορφες αλλά και στις δύσκολες στιγμές, ήσασταν πάντα εκεί.

Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου η ΑΕΛ να επιστρέψει εκεί που πραγματικά ανήκει. Αυτή η ομάδα αξίζει περισσότερα και σας ζητώ να μην πάψετε ποτέ να είστε δίπλα της. Η δύναμή της ήταν και θα είναι πάντα ο κόσμος της.

Φεύγω γεμάτος όμορφες αναμνήσεις και σας ευχαριστώ για όλα

 

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