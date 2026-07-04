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Όσο αργεί, ο Οντουμπάντζο... κάνει ζέσταμα

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Όσο αργεί, ο Οντουμπάντζο... κάνει ζέσταμα

Τα δεδομένα στην Ομόνοια για την ενίσχυση στο δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής

Η κάλυψη της θέσης δεξιού ακραίου αμυντικού είναι στις άμεσες προτεραιότητες για την Ομόνοια. Μπορεί και να έχει αργήσει, νοουμένου πως σε 18 ημέρες η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ θα δώσει το πρώτο της ευρωπαϊκό ραντεβού και από αυτή τη θέση έχουν φύγει δύο παίκτες. Και όσο αργεί να ενσωματωθεί ο «εκλεκτός», τόσο περισσότερο κερδίζει... έδαφος ο Μόουζες Οντουμπάντζο. Άλλωστε ήρθε τον Ιανουάριο για να καλύψει τα άκρα και λόγω της πολύ καλής παρουσίας των Μασούρα και Ντιουνκού αλλά και του Μπάλκοβετς, δεν βρήκε... χώρο, ούτε στο ένα άκρο. Θα αποκτηθεί σίγουρα δεξί μπακ.

Άλλωστε, δεν έκρυψαν ποτέ στην Ομόνοια το ενδιαφέρον για τον Ζαν Κάρνιτσνικ, που αγωνιζόταν στη Τσέλιε. Η νέα εξέλιξη με τον Σλοβένο έχει να κάνει με ενδιαφέρον της Μάριμπορ, που ενδεχομένως να περιπλέκει κάπως την περίπτωση. Σλοβενικά ΜΜΕ έκαναν λόγω πως ο 31χρονος δεξιός μπακ είχε συνάντηση με τον αθλητικό διευθυντή της Μάριμπορ, Ζλάτκο Ζάχοβιτς, και μάλιστα φέρεται να έχει μείνει ικανοποιημένος από την εν λόγω συνάντηση. Πάντως σε σχετικό δημοσίευμα αναφέρεται ότι εξακολουθεί να έχει ως προτεραιότητα να αγωνιστεί στο εξωτερικό, λόγω πιο φιλικών... φορολογιών καθώς και καλύτερων οικονομικά όρων. Πιθανόν, λοιπόν, στην Ομόνοια να ενεργοποιήσουν τις εναλλακτικές τους για αυτή τη θέση. 

Την ίδια ώρα, έχουν τα... ραντάρ τους ανοικτά και για άλλες θέσεις, όπως αυτήν του επιθετικού. Η αποχώρηση Ράιαν Μαέ αφήνει ένα σημαντικό κενό και ο αντικαταστάτης του θα πρέπει να μπει άμεσα στα... παπούτσια του. Επιπρόσθετα, θα γίνει κίνηση για αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό.

Με βασική ενδεκάδα

Την ώρα που το ενδιαφέρον είναι επικεντρωμένο στα μεταγραφικά, οι παίκτες του Μπεργκ που είναι στο ρόστερ, τρέχουν… ασταμάτητα στην Πολωνία. Αύριο (19:00) είναι προγραμματισμένο το δεύτερο φιλικό, το οποίο είναι και το πιο δυνατό μιας και θα παίξει με την πρωταθλήτρια Ισραήλ Χάποελ Μπερ Σεβά. Ίσως επιλέξει ενδεκάδα βασικών ο Χένινγκ Μπεργκ, ώστε να μετρήσει τις δυνάμεις της ομάδας του, λίγες μέρες πριν μπει στον… χορό των ευρωπαϊκών παιχνιδιών. 

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