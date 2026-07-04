Έμεινε μόνο ο Οτσόα!

Από τους εννέα εκπροσώπους του κυπριακού πρωταθλήματος στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου έμεινε μονάχα ένας!

Αυτός είναι ο Γκιγιέρμο Οτσόα, με τον θρυλικό τερματοφύλακα που αγωνίστηκε στην ΑΕΛ, να βρίσκεται στην αποστολή του Μεξικού.

Από εκεί και πέρα, τελείωσε η πορεία των τριών παικτών της Πάφου: Λούκασεν (Γκάνα), Σέμα (Σουηδία) και Σούνιτς (Βοσνία), του Μασέκο της ΑΕΛ (Νότιος Αφρική), του Καλούλου του Άρη (Λ.Δ. Κονγκό) και του Αυστραλού Μίλος Ντέγκενεκ του ΑΠΟΕΛ.

Εκτός συνέχειας τέθηκαν επίσης οι δυο του Πράσινου Ακρωτηρίου, ο Γκάρι Ροντρίγκες (Απόλλωνα) και Γουίλι Σεμέδο που πέρσι ήταν στην Ομόνοια. Στην ίδια ομάδα θυμίζουμε ότι αγωνίστηκε και ο πρώην τερματοφύλακας της ΑΕΛ, Βοζίνια.