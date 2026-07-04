ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα «θέλω» του Λοσάδα στην Ολλανδία

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Τα «θέλω» του Λοσάδα στην Ολλανδία

Στην Ολλανδία συνεχίζεται το «χτίσιμο» του νέου Απόλλωνα. Η αποστολή βρίσκεται από προχθές στην πόλη Ένσχεντε, με τον Ερνάν Λοσάδα και τους συνεργάτες του να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση τόσο στη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών όσο και στο τακτικό κομμάτι.

Μέχρι τις 23 Ιουλίου, οπότε είναι προγραμματισμένη η πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση εκτός έδρας, με αντίπαλο μιαν εκ των Ντίλα Γκόρι (Γεωργία) και Βίρτους (Σαν Μαρίνο), ο Αργεντίνος προπονητής θέλει οι ποδοσφαιριστές του να φτάσουν στο απαιτούμενο επίπεδο ώστε να περάσουν στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Σήμερα μάλιστα (12:00) είναι προγραμματισμένο και το πρώτο φιλικό, με αντίπαλο τη Ρόντα Ράαλτε.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ομπράντοβιτς: «Θα προσαρμοστώ στις ανάγκες του Παναθηναϊκού»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βραζιλία – Νορβηγία: Η παράδοση, ο Χάαλαντ και η πρόκληση της Σελεσάο

World Cup 2026

|

Category image

Τέλος από την Μπαρτσελόνα ο Κλάιμπερν!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παρελθόν ο Τζίμας... τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωσή του

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Έτοιμη να πυροδοτήσει «βόμβα» Τροσάρ η Μπεσίκτας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Γεια σου, Irodotos!», έγραψε η Σλασκ Βρότσλαβ και καλωσόρισε τον Χριστοδούλου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Ο Ουναΐ έστειλε το Μαρόκο στα προημιτελικά, 3-0 τον Καναδά

World Cup 2026

|

Category image

Βόμβα από Ουρμπόνας: «Ο Παναθηναϊκός κερδίζει την κούρσα για Μπόνγκα»!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πασκουάλ: «Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Σμαΐλοβιτς στον Ολυμπιακό»

Ελλάδα

|

Category image

Πλήγμα για το Μαρόκο: Αποχώρησε τραυματίας με δάκρυα στα μάτια ο Σαϊμπάρι

World Cup 2026

|

Category image

Φιλική τριάρα στον Άγιαξ με το… Neestrup's way για τον Παναθηναϊκό!

Ελλάδα

|

Category image

Νταβίντ Λουίζ, το… ισχυρό χαρτί της Πάφου για τον Πουλουλού και όχι μόνο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σημαντική ανακοίνωση για τους κατόχους διαρκείας – Τι αλλάζει από τη Δευτέρα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ιπτάμενος Αντονέλι στο Σίλβερστοουν και νέα pole position για το παιδί-θαύμα της Mercedes!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη