Τα «θέλω» του Λοσάδα στην Ολλανδία

Στην Ολλανδία συνεχίζεται το «χτίσιμο» του νέου Απόλλωνα. Η αποστολή βρίσκεται από προχθές στην πόλη Ένσχεντε, με τον Ερνάν Λοσάδα και τους συνεργάτες του να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση τόσο στη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών όσο και στο τακτικό κομμάτι.

Μέχρι τις 23 Ιουλίου, οπότε είναι προγραμματισμένη η πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση εκτός έδρας, με αντίπαλο μιαν εκ των Ντίλα Γκόρι (Γεωργία) και Βίρτους (Σαν Μαρίνο), ο Αργεντίνος προπονητής θέλει οι ποδοσφαιριστές του να φτάσουν στο απαιτούμενο επίπεδο ώστε να περάσουν στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Σήμερα μάλιστα (12:00) είναι προγραμματισμένο και το πρώτο φιλικό, με αντίπαλο τη Ρόντα Ράαλτε.