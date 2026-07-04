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Άλλο ένα ρεκόρ από τον Μέσι!

ΓΗΠΕΔΟ

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Άλλο ένα ρεκόρ από τον Μέσι!

Πέτυχε γκολ σε κάθε φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Όταν ένας ποδοσφαιριστής είναι τόσο σπουδαίος και ξεχωριστός, όπως ο Λιονέλ Μέσι, πιθανότατα δεν προλαβαίνει καν να συνειδητοποιήσει κάθε φορά που σπάει ένα νέο ρεκόρ.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ο Αργεντινός σούπερ σταρ έχει ήδη γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης ανεβάζοντας κι άλλο την επίδοσή του με 20 τέρματα συνολικά (σε 30 αγώνες), μετά το γκολ που πέτυχε κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι, ενώ παράλληλα έγινε ο γηραιότερος παίκτης που σημείωσε χατ-τρικ στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου.

Μέχρι την έναρξη του αγώνα με την αφρικανική ομάδα έκπληξη του τουρνουά, ο Μέσι βρισκόταν δίπλα σε θρύλους όπως ο Ζαϊρζίνιο, ο Γκερντ Μίλερ κι ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, ως μέλος μιας εκλεκτής ομάδας ποδοσφαιριστών που έχουν σκοράρει σε πέντε διαφορετικές φάσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ωστόσο, χάρη στη διευρυμένη μορφή της διοργάνωσης από τη FIFA, άδραξε την ευκαιρία κι έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που έχει σκοράρει σε έξι διαφορετικές φάσεις του Μουντιάλ, προσθέτοντας στη λίστα του και τη φάση των «32» με το τέρμα που πέτυχε στο 29ο λεπτό.

Για τα δικά του πολύ υψηλά στάνταρ, ο Αργεντινός σούπερ σταρ έχει αντιμετωπίσει περισσότερες δυσκολίες στα νοκ άουτ παιχνίδια, όπου μετρά 6 γκολ σε 13 αγώνες. Ειδικά στη φάση των «16», έχει σκοράρει μόλις μία φορά σε πέντε συμμετοχές. Ίσως ένα καλό σημάδι για την Αίγυπτο, που περιμένει ως επόμενος αντίπαλός του στη φάση των «16».

Όπως συμβαίνει με πολλά από τα ρεκόρ του Μέσι σε Παγκόσμια Κύπελλα, έτσι κι αυτό ενδέχεται να... απειληθεί στο μέλλον από τον Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Γάλλος επιθετικός έχει ήδη σκοράρει -και μάλιστα δύο φορές- στον αγώνα της φάσης των «32» με τη Σουηδία και χρειάζεται πλέον ένα γκολ στα προημιτελικά και ένα στα ημιτελικά για να γίνει κι εκείνος ο πρώτος παίκτης που θα έχει σκοράρει σε έξι διαφορετικές φάσεις ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Βέβαια, κανείς από τους δύο δεν πρόκειται να δώσει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το στατιστικό αν δεν σηκώσει το τρόπαιο στο στάδιο της Νέας Υόρκης/Νιου Τζέρσεϊ σε μερικές εβδομάδες από τώρα.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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World Cup 2026

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