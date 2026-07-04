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Πλήγμα για τη Γαλλία πριν τo ματς με την Παραγουάη

ΓΗΠΕΔΟ

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Πλήγμα για τη Γαλλία πριν τo ματς με την Παραγουάη

Δεν θα υπολογίζεται ο Αουρελιέν Τσουαμενί

Με μια σημαντική απουσία θα παραταχθεί η Γαλλία στην αναμέτρηση με την Παραγουάη για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, καθώς ο Αουρελιέν Τσουαμενί δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ντιντιέ Ντεσάν.

Οι «Μπλε», που προέρχονται από την άνετη νίκη με 3-0 επί της Σουηδίας, ετοιμάζονται για ένα απαιτητικό παιχνίδι στη Φιλαδέλφεια απέναντι στην Παραγουάη, η οποία απέκλεισε τη Γερμανία στα πέναλτι. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του RMC Sport, ο Τσουαμενί αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον μηρό την παραμονή του αγώνα και κρίθηκε ανέτοιμος.

Η απουσία του 25χρονου μέσου αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τη γαλλική μεσαία γραμμή, καθώς αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας και έναν από τους αρχηγούς της. Παρ’ όλα αυτά, το πρόβλημα δεν φαίνεται να απειλεί τη συνέχεια της παρουσίας του στο τουρνουά, καθώς οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα είναι έτοιμος μέσα στις επόμενες τέσσερις ημέρες και θα μπορεί να επιστρέψει, αν η Γαλλία προκριθεί στα προημιτελικά.

Τη θέση του αναμένεται να πάρει ο Μανού Κονέ, ο οποίος έχει ήδη αφήσει θετικές εντυπώσεις στις συμμετοχές του στη διοργάνωση. Ο μέσος της Ρόμα ξεκίνησε βασικός στις αναμετρήσεις με το Ιράκ και τη Νορβηγία και αναμένεται να συνθέσει δίδυμο στον άξονα με τον Αντριέν Ραμπιό.

Η Γαλλία μπαίνει στη νοκ άουτ φάση με υψηλή αυτοπεποίθηση, όμως καλείται να ξεπεράσει την απουσία ενός εκ των σημαντικότερων παικτών της απέναντι σε μια ιδιαίτερα μαχητική Παραγουάη.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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World Cup 2026

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