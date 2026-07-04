«Προσφέρει 3ετές συμβόλαιο στον Πινέδα η ΑΕΚ»

Ένα από τα σημαντικά ζητήματα της ΑΕΚ το… προσεχές διάστημα είναι το συμβόλαιο του Ορμπελίν Πινέδα.

Ο 30χρονος χαφ δεσμεύεται με την Ένωση για έναν ακόμη χρόνο και οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να τον δέσουν με νέο πολυετές συμβόλαιο, ώστε να τον διατηρήσουν για αρκετά ακόμη χρόνια. Πρόκειται άλλωστε για έναν κομβικότατο ποδοσφαιριστή και έναν εκ των κορυφαίων που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν δημοσιεύματα από το Μεξικό, η ΑΕΚ προσφέρει στον Ορμπελίν Πινέδα νέο τριετές συμβόλαιο. Μάλιστα και με αυξημένες αποδοχές, θέλοντας να τον δελεάσουν ώστε να υπογράψει με την επιστροφή του από το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου βρίσκεται με την εθνική του ομάδα.

Ο Πινέδα έχει 174 συμμετοχές με 20 γκολ και 17 ασίστ με την Ένωση, ενώ έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα και 1 Κύπελλο.

Πηγή: sport-fm.gr