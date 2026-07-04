ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Τίλεμανς σημείωσε το πιο «αργοπορημένο» γκολ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Τίλεμανς σημείωσε το πιο «αργοπορημένο» γκολ!

Σε τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου

Ήταν μάλλον θέμα... χρόνου να καταρριφθεί το ρεκόρ του πιο «αργοπορημένου» γκολ (late goal) στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Τα τελευταία χρόνια οι καθυστερήσεις που προστίθενται στους αγώνες είναι περισσότερες χάρη στην ακριβέστερη χρονομέτρηση, ενώ η δυνατότητα για περισσότερες αλλαγές σημαίνει θεωρητικά και πιο «φρέσκους» ποδοσφαιριστές στα τελευταία λεπτά.

Ωστόσο, το πέναλτι του Γιούρι Τίλεμανς την περασμένη Τετάρτη (1/7) κατέρριψε ένα ρεκόρ που είχε αλλάξει χέρια μόλις δύο φορές από το 1966.

Ο Βέλγος μέσος ευστόχησε -και μάλιστα με εμφατικό τρόπο- σε ένα κρισιμο πέναλτι στην παράταση, ολοκληρώνοντας μία απίθανη ανατροπή του Βελγίου απέναντι στη Σενεγάλη. Η αφρικανική ομάδα προηγήθηκε με 2-0 ως το 85ο λεπτό της κανονικής διάρκειας, όμως οι Βέλγοι έστειλαν το παιχνίδι στην παράταση, με τον Τίλεμανς να έχει ήδη ισοφαρίσει στο 89’.

Στη συνέχεια, ο μέσος της Άστον Βίλα κέρδισε και εκτέλεσε το πέναλτι που έκρινε την αναμέτρηση. Το γκολ του καταγράφηκε στο 124:44, δηλαδή σχεδόν τέσσερα λεπτά αργότερα από οποιοδήποτε άλλο γκολ είχε σημειωθεί σε καταγεγραμμένη ιστορία Μουντιάλ από το 1966 και μετά.

Είναι αλήθεια πως ο εξαιρετικά μεγάλος έλεγχος μέσω VAR συνέβαλε σημαντικά στο να σημειωθεί το γκολ τόσο αργά. Ωστόσο, αν μη τι άλλο, η μεγάλη αναμονή και η πίεση της στιγμής κάνουν το τελείωμα του Τίλεμανς ακόμη πιο εντυπωσιακό.

Ο Τίλεμανς κατέρριψε ένα ρεκόρ που είχε δημιουργηθεί το 2014 απ’ τον Αμπντελμουμέν Τζαμπού της Αλγερίας. Ο Αλγερινός είχε μειώσει για την ομάδα του στο 120:50 στον αγώνα των «16» απέναντι στη Γερμανία. Ωστόσο, τα γκολ των Αντρέ Σίρλε και Μεσούτ Οζίλ νωρίτερα στην παράταση είχαν ήδη κρίνει την αναμέτρηση υπέρ των Γερμανών, μετατρέποντας το γκολ του Τζαμπού σε ένα απλό τέρμα της... τιμής.

Πριν από τον Τζαμπού, το σχετικό ρεκόρ ανήκε στον Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο. Ο θρύλος της Γιουβέντους είχε «σφραγίσει» τη δραματική νίκη της Ιταλίας επί της Γερμανίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ του 2006, σκοράροντας στο 120:13, μόλις δύο λεπτά μετά το 1-0 του Φάμπιο Γκρόσο. Η Ιταλία κατέκτησε τελικά το τρόπαιο εκείνης της διοργάνωσης.

Προηγουμένως, το πιο αργοπορημένο γκολ που είχε καταγραφεί σε Μουντιάλ ήταν το ιστορικό τρίτο γκολ του Τζεφ Χαρστ στον τελικό του 1966 ανάμεσα στην Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο Χαρστ ολοκλήρωσε το χατ-τρικ του στο 119:48 της παράτασης, σε μία στιγμή που συνοδεύτηκε από την εμβληματική περιγραφή του Κένεθ Γουόλστενχολμ στο BBC: «Και τώρα έρχεται ο Χαρστ. Έχει την μπάλα... κάποιοι έχουν ήδη μπει στον αγωνιστικό χώρο, νομίζουν ότι όλα τελείωσαν... Τώρα τελείωσαν!»

Τα πιο «αργοπορημένα» γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ

Χρόνος     Παίκτης                 Χώρα      Αγώνας                   Έτος

124:44     Γιούρι Τίλεμανς         Βέλγιο    Βέλγιο-Σενεγάλη          2026

120:50     Αμπντελμουμέν Τζαμπού   Αλγερία   Αλγερία-Γερμανία         2014

120:13     Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο    Ιταλία    Γερμανία-Ιταλία          2006

119:48     Τζεφ Χαρστ              Αγγλία    Αγγλία-Δυτική Γερμανία   1966

 

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ομπράντοβιτς: «Θα προσαρμοστώ στις ανάγκες του Παναθηναϊκού»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βραζιλία – Νορβηγία: Η παράδοση, ο Χάαλαντ και η πρόκληση της Σελεσάο

World Cup 2026

|

Category image

Τέλος από την Μπαρτσελόνα ο Κλάιμπερν!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παρελθόν ο Τζίμας... τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωσή του

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Έτοιμη να πυροδοτήσει «βόμβα» Τροσάρ η Μπεσίκτας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Γεια σου, Irodotos!», έγραψε η Σλασκ Βρότσλαβ και καλωσόρισε τον Χριστοδούλου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Ο Ουναΐ έστειλε το Μαρόκο στα προημιτελικά, 3-0 τον Καναδά

World Cup 2026

|

Category image

Βόμβα από Ουρμπόνας: «Ο Παναθηναϊκός κερδίζει την κούρσα για Μπόνγκα»!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πασκουάλ: «Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Σμαΐλοβιτς στον Ολυμπιακό»

Ελλάδα

|

Category image

Πλήγμα για το Μαρόκο: Αποχώρησε τραυματίας με δάκρυα στα μάτια ο Σαϊμπάρι

World Cup 2026

|

Category image

Φιλική τριάρα στον Άγιαξ με το… Neestrup's way για τον Παναθηναϊκό!

Ελλάδα

|

Category image

Νταβίντ Λουίζ, το… ισχυρό χαρτί της Πάφου για τον Πουλουλού και όχι μόνο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σημαντική ανακοίνωση για τους κατόχους διαρκείας – Τι αλλάζει από τη Δευτέρα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ιπτάμενος Αντονέλι στο Σίλβερστοουν και νέα pole position για το παιδί-θαύμα της Mercedes!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη