Ο Τίλεμανς σημείωσε το πιο «αργοπορημένο» γκολ!

Ήταν μάλλον θέμα... χρόνου να καταρριφθεί το ρεκόρ του πιο «αργοπορημένου» γκολ (late goal) στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Τα τελευταία χρόνια οι καθυστερήσεις που προστίθενται στους αγώνες είναι περισσότερες χάρη στην ακριβέστερη χρονομέτρηση, ενώ η δυνατότητα για περισσότερες αλλαγές σημαίνει θεωρητικά και πιο «φρέσκους» ποδοσφαιριστές στα τελευταία λεπτά.

Ωστόσο, το πέναλτι του Γιούρι Τίλεμανς την περασμένη Τετάρτη (1/7) κατέρριψε ένα ρεκόρ που είχε αλλάξει χέρια μόλις δύο φορές από το 1966.

Ο Βέλγος μέσος ευστόχησε -και μάλιστα με εμφατικό τρόπο- σε ένα κρισιμο πέναλτι στην παράταση, ολοκληρώνοντας μία απίθανη ανατροπή του Βελγίου απέναντι στη Σενεγάλη. Η αφρικανική ομάδα προηγήθηκε με 2-0 ως το 85ο λεπτό της κανονικής διάρκειας, όμως οι Βέλγοι έστειλαν το παιχνίδι στην παράταση, με τον Τίλεμανς να έχει ήδη ισοφαρίσει στο 89’.

Στη συνέχεια, ο μέσος της Άστον Βίλα κέρδισε και εκτέλεσε το πέναλτι που έκρινε την αναμέτρηση. Το γκολ του καταγράφηκε στο 124:44, δηλαδή σχεδόν τέσσερα λεπτά αργότερα από οποιοδήποτε άλλο γκολ είχε σημειωθεί σε καταγεγραμμένη ιστορία Μουντιάλ από το 1966 και μετά.

Είναι αλήθεια πως ο εξαιρετικά μεγάλος έλεγχος μέσω VAR συνέβαλε σημαντικά στο να σημειωθεί το γκολ τόσο αργά. Ωστόσο, αν μη τι άλλο, η μεγάλη αναμονή και η πίεση της στιγμής κάνουν το τελείωμα του Τίλεμανς ακόμη πιο εντυπωσιακό.

Ο Τίλεμανς κατέρριψε ένα ρεκόρ που είχε δημιουργηθεί το 2014 απ’ τον Αμπντελμουμέν Τζαμπού της Αλγερίας. Ο Αλγερινός είχε μειώσει για την ομάδα του στο 120:50 στον αγώνα των «16» απέναντι στη Γερμανία. Ωστόσο, τα γκολ των Αντρέ Σίρλε και Μεσούτ Οζίλ νωρίτερα στην παράταση είχαν ήδη κρίνει την αναμέτρηση υπέρ των Γερμανών, μετατρέποντας το γκολ του Τζαμπού σε ένα απλό τέρμα της... τιμής.

Πριν από τον Τζαμπού, το σχετικό ρεκόρ ανήκε στον Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο. Ο θρύλος της Γιουβέντους είχε «σφραγίσει» τη δραματική νίκη της Ιταλίας επί της Γερμανίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ του 2006, σκοράροντας στο 120:13, μόλις δύο λεπτά μετά το 1-0 του Φάμπιο Γκρόσο. Η Ιταλία κατέκτησε τελικά το τρόπαιο εκείνης της διοργάνωσης.

Προηγουμένως, το πιο αργοπορημένο γκολ που είχε καταγραφεί σε Μουντιάλ ήταν το ιστορικό τρίτο γκολ του Τζεφ Χαρστ στον τελικό του 1966 ανάμεσα στην Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο Χαρστ ολοκλήρωσε το χατ-τρικ του στο 119:48 της παράτασης, σε μία στιγμή που συνοδεύτηκε από την εμβληματική περιγραφή του Κένεθ Γουόλστενχολμ στο BBC: «Και τώρα έρχεται ο Χαρστ. Έχει την μπάλα... κάποιοι έχουν ήδη μπει στον αγωνιστικό χώρο, νομίζουν ότι όλα τελείωσαν... Τώρα τελείωσαν!»

Τα πιο «αργοπορημένα» γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ

Χρόνος Παίκτης Χώρα Αγώνας Έτος 124:44 Γιούρι Τίλεμανς Βέλγιο Βέλγιο-Σενεγάλη 2026 120:50 Αμπντελμουμέν Τζαμπού Αλγερία Αλγερία-Γερμανία 2014 120:13 Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο Ιταλία Γερμανία-Ιταλία 2006 119:48 Τζεφ Χαρστ Αγγλία Αγγλία-Δυτική Γερμανία 1966

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ