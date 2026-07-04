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Για την ιστορική πρόκριση στις «16» του Wimbledon η Σάκκαρη

ΓΗΠΕΔΟ

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Για την ιστορική πρόκριση στις «16» του Wimbledon η Σάκκαρη

Απέναντι στην Ιταλίδα, Νο. 17 του κόσμου, Τζασμίν Παολίνι

Μπροστά με μια μεγάλη πρόκληση και μια ιστορική πρόκριση στη φάση των «16» του Wimbledon βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη!

Η Ελληνίδα τενίστρια θα διασταυρώσει τη «ξίφη» της το απόγευμα του Σαββάτου με την Τζασμίν Παολίνι στο κορτ Νο3 του βρετανικού Grand Slam για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.

Η 30χρονη πρωταθλήτρια που πραγματοποιεί πολύ καλό τουρνουά, έφτασε έως εδώ μετά τις νίκες της με 2-0 σετ επί της Κλάρα Τάουσον (Νο.25) και εν συνεχεία με 2-1 σετ ενάντια στην Καμίλα Ραχίμοβα (Νο. 70). Η έως τώρα πορεία της Μαρίας στο κορυφαίο τουρνουά στο γρασίδι, της έχει χαρίσει την άνοδο έξι θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη, μιας και πλέον βρίσκεται στο Νο. 37 του κόσμου!

Από την άλλη πλευρά, η 30χρονη Ιταλίδα (Νο.17) έφτασε μέχρι εδώ μετά τις δύσκολες νίκες της επί της Μοντγκόμερι (2-1 σετ) και Γκόλουμπιτς (2-0 σετ). Οι εν λόγω νίκες ήταν οι πρώτες της μετά τα τέλη Μαΐου.

Πέραν της σπουδαιότητας που κρύβει μια πιθανή επικράτηση της Σάκκαρη επί της Παολίνι, το αποψινό παιχνίδι αποκτά ιστορικό χαρακτήρα για τη Μαρία, αφού επιθυμεί να φτάσει για πρώτη φορά στην καριέρα της στον τέταρτο γύρο του Wimbledon!

Οι... οιωνοί είναι υπέρ της Ελληνίδας τενίστριας, αφού στις πέντε μεταξύ τους αναμετρήσεις κατά το παρελθόν, η Σάκκαρη επικράτησε στις τρεις από αυτές.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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