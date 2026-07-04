Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Καναδάς-Μαρόκο

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Ο Καναδάς αντιμετωπίζει απόψε στις 20.00 το Μαρόκο για την φάση των «16» του Μουντιάλ, με τη Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις, στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου.

Η νίκη των Καναδών, προσφέρεται σε απόδοση 5.40 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 3.55 και η επικράτηση των Μαροκινών στο 1.87. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση δίνεται στα 6.10 και στα πέναλτι στα 5.30.

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Το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο αποτιμάται στα 2.02 και το σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 2.07. Τέλος, το ενδεχόμενο οποιαδήποτε ομάδα να χάσει πέναλτι προσφέρεται στα 12.00 και το να υπάρξει αυτογκόλ, κόκκινη κάρτα και καταλογισμός πέναλτι στα 100.00.

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