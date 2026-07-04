«Ο Μέσι έχει υποφέρει αλλά είναι ακόμη εδώ - Σκέφτηκα να αποσυρθώ…»

Η Αργεντινή τα βρήκε σκούρα απέναντι στο αξιόμαχο Πράσινο Ακρωτήρι, το οποίο κατάφερε να λυγίσει με σκορ 3-2 στην παράταση.

Ένας από τους πρωταγωνιστές της «αλμπισελέστε» ήταν ο Λισάντρο Μαρτίνες, ο οποίος έγινε ο πρώτος αμυντικός στην ιστορία της Αργεντινής με γκολ και ασίστ στο ίδιο παιχνίδι. Με τον στόπερ της Γιουνάιτεντ να κάνει τρομερές δηλώσεις μετά το φινάλε, αποθεώνοντας τον Λιονέλ Μέσι, ενώ μίλησε και για τις σκέψεις που έκανε για να αποσυρθεί όταν υπέστη ρήξη χιαστού τον Μάρτιο του 2025.

«Σκεφτόμουν να αποσυρθώ από το ποδόσφαιρο μετά τον τραυματισμό μου στον χιαστό τον περασμένο χρόνο. Τον πρώτο μήνα που μου συνέβη αυτό, όπου απλώς δεν ήθελα να υποφέρω πια, καταλαβαίνεις; Γιατί είχα ήδη περάσει από άλλους τραυματισμούς στο πόδι όταν έσπασα το πέμπτο μεταταρσίο μου και αυτός ήταν ειλικρινά ο χειρότερος, ο χειρότερος απ’ όλους.

Ήταν ένα χτύπημα κάτω από τη μέση, αλλά μετά γεννήθηκε η κόρη μου, και αυτό ισορρόπησε τα πάντα για μένα. Είδα πώς γέννησε η γυναίκα μου και την απίστευτη προσπάθεια που κατέβαλε, και είπα στον εαυτό μου, "Πώς να μην συνεχίσω να παλεύω;"», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι, λέγοντας πως αποτελεί ένα τεράστιο παράδειγμα επειδή έχει υποφέρει αρκετά στην καριέρα του αλλά δεν τα παράτησε ποτέ!

«Ο Λέο Μέσι είναι ένα τεράστιο παράδειγμα επειδή έχει υποφέρει πολύ σε όλη του την καριέρα, έχει υποστεί ήττες και ποτέ δεν τα παράτησε. Σήμερα είναι εδώ στα 39 του χρόνια, παλεύει, μάχεται, έχει ήδη κερδίσει τα πάντα, δεν του απομένει απολύτως τίποτα να αποδείξει.

Είναι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά σε όλα τα αθλήματα. Είναι τρελό. Και για εμάς που ερχόμαστε πίσω του, πώς να μην συνεχίσουμε να παλεύουμε αν ο καλύτερος όλων των εποχών το κάνει με αυτό το είδος του πάθους; Πρέπει να τον ακολουθούμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο»…

Πηγή: sport-fm.gr