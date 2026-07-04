Ο Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή του Μπατίστ στον Παναθηναϊκό!

Η μεγάλη επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στον Παναθηναϊκό AKTOR είναι γεγονός!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram ανακοίνωσε την επιστροφή του άλλοτε σπουδαίου Αμερικανού σέντερ, ο οποίος αφήνει το ΝΒΑ και θα βρεθεί ξανά στο «τριφύλλι».

Οι άνθρωποι της ομάδας ήρθαν σε συμφωνία με τον Μπατίστ, ο οποίος αφήνει το ΝΒΑ και τον ρόλο του βοηθού προπονητή του Ντάρκο Ραγιάκοβιτς στους Τορόντο Ράπτορς. Νωρίτερα, είχε περάσει από τον ίδιο ρόλο σε Νετς, Χόρνετς, Μάτζικ, Ουίζαρντς, Ρόκετς και Ράπτορς.

Πλέον, θα ενσωματωθεί στο τιμ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, υπό τις οδηγίες του οποίου μεγαλούργησε και αποτέλεσε ένα από τα κορυφαία «5άρια» στην Ευρώπη, ενώ θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Πηγή: sport-fm.gr