«Tυφλή» εμπιστοσύνη πως θα βρει τον... τρόπο

Από την επιθετική γραμμή της Ομόνοιας αποχώρησαν δύο πολύ σημαντικά «γρανάζια». Σίγουρα ο Σεμέδο, αλλά και κατά μεγάλο ποσοστό ο Ράιαν Μαέ, αν και δεν υπάρχει τίποτα ανακοινώσιμο ακόμη από την Άτλας του Μεξικού. Κάτι που μάλλον θα γίνει. Οι δυο τους σκόραραν 42 γκολ και μοίρασαν 21 ασίστ στο πρωτάθλημα. Επιπρόσθετα όμως, αντίο είπαν τόσο ο Στέφαν Γιόβετιτς όσο και ο Άγγελος Ανδρέου. Άλλοι δύο παίκτες που έβαλαν το λιθαράκι τους, είτε με γκολ, είτε με ασίστ, στην κατάκτηση του 22ου τροπαίου.

Υπάρχει λοιπόν νέο... λουκ στη γραμμή κρούσης αφού αποκτήθηκαν οι Τζέιντορ Μοντνόρ και Ανδρόνικος Κακουλλής, ενώ παρέμειναν από πέρσι οι Τάνκοβιτς, Εβάντρο, Χατζηγιοβάνης και Άγγελος Νεοφύτου. Είναι στοίχημα να «δέσουν» οι νέοι με τους παλιούς, αλλά υπάρχει «τυφλή» εμπιστοσύνη στον Χένινγκ Μπεργκ πως και πάλι θα βρει τον τρόπο να παρουσιάσει ένα σύνολο που θα βγάζει φωτιές επιθετικά, ανεξαρτήτως προσώπων.