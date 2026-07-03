ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Tυφλή» εμπιστοσύνη πως θα βρει τον... τρόπο

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

«Tυφλή» εμπιστοσύνη πως θα βρει τον... τρόπο

Για την αναπλήρωση των όσων έχουν χαθεί

Από την επιθετική γραμμή της Ομόνοιας αποχώρησαν δύο πολύ σημαντικά «γρανάζια». Σίγουρα ο Σεμέδο, αλλά και κατά μεγάλο ποσοστό ο Ράιαν Μαέ, αν και δεν υπάρχει τίποτα ανακοινώσιμο ακόμη από την Άτλας του Μεξικού. Κάτι που μάλλον θα γίνει. Οι δυο τους σκόραραν 42 γκολ και μοίρασαν 21 ασίστ στο πρωτάθλημα. Επιπρόσθετα όμως, αντίο είπαν τόσο ο Στέφαν Γιόβετιτς όσο και ο Άγγελος Ανδρέου. Άλλοι δύο παίκτες που έβαλαν το λιθαράκι τους, είτε με γκολ, είτε με ασίστ, στην κατάκτηση του 22ου τροπαίου.

Υπάρχει λοιπόν νέο... λουκ στη γραμμή κρούσης αφού αποκτήθηκαν οι Τζέιντορ Μοντνόρ και Ανδρόνικος Κακουλλής, ενώ παρέμειναν από πέρσι οι Τάνκοβιτς, Εβάντρο, Χατζηγιοβάνης και Άγγελος Νεοφύτου. Είναι στοίχημα να «δέσουν» οι νέοι με τους παλιούς, αλλά υπάρχει «τυφλή» εμπιστοσύνη στον Χένινγκ Μπεργκ πως και πάλι θα βρει τον τρόπο να παρουσιάσει ένα σύνολο που θα βγάζει φωτιές επιθετικά, ανεξαρτήτως προσώπων.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Ο Μέσι έχει υποφέρει αλλά είναι ακόμη εδώ - Σκέφτηκα να αποσυρθώ…»

World Cup 2026

|

Category image

Τον περιμένουν και αναμένουν πολλά

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή του Μπατίστ στον Παναθηναϊκό!

EUROLEAGUE

|

Category image

Ξεκίνημα, περιμένοντας την ενίσχυση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Καναδάς-Μαρόκο

World Cup 2026

|

Category image

Oι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (04/07)

TV

|

Category image

Συμπληρώθηκε το παζλ των 16 ομάδων του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Στους «16» η Κολομβία με το... φτωχό 1-0

World Cup 2026

|

Category image

Λύτρωση στο 111' για την Αργεντινή!

World Cup 2026

|

Category image

Από τα πέναλτι στους 16 του Μουντιάλ η Αίγυπτος!

World Cup 2026

|

Category image

O Τζόκοβιτς ισοφάρισε τις 105 νίκες του Φέντερερ στο Wimbledon

Τένις

|

Category image

Ο Χάνι στο πάνθεον των… αυτογκόλ: Δύο στο ίδιο Μουντιάλ!

World Cup 2026

|

Category image

Αλλάζει ώρα το Μεξικό-Αγγλία λόγω καταιγίδων!

World Cup 2026

|

Category image

Αποκάλυψη Athletic για τον ρόλο Μαρινάκη στη μεταγραφή Άντερσον: «Εξαιρετικός σκακιστής»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από την κατάκτηση του πρωταθλήματος... εκτός πρωταθλήματος η Μονακό!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη