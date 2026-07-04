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Βοζίνια: «Πραγματοποιήσαμε το όνειρο ενός ολόκληρου λαού»

ΓΗΠΕΔΟ

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Βοζίνια: «Πραγματοποιήσαμε το όνειρο ενός ολόκληρου λαού»

Η μεγάλη παρακαταθήκη του Πράσινου Ακρωτηρίου

Παρά τον αποκλεισμό από την Αργεντινή με 3-2 στην παράταση για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το Πράσινο Ακρωτήριο αποχώρησε από τη διοργάνωση έχοντας κερδίσει τον σεβασμό όλων. 

Οι «Μπλε Καρχαρίες» κοίταξαν στα μάτια την παγκόσμια πρωταθλήτρια και έφτασαν μια ανάσα από τη μεγάλη έκπληξη, σε έναν αγώνα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο αρχηγός και τερματοφύλακας της ομάδας, Βοζίνια, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την προσπάθεια των συμπαικτών του.

«Φεύγουμε με το κεφάλι ψηλά. Τώρα χρειάζεται να ξεκουραστούμε και να κοιτάξουμε μπροστά, όμως είμαι πραγματικά περήφανος για όσα πετύχαμε ως ομάδα. Σταθήκαμε απέναντι στην Αργεντινή και σε κάθε αντίπαλο με πάθος και ψυχή. Ο αποκλεισμός πονάει, αλλά η διαδρομή μας γεμίζει όλους υπερηφάνεια. Δεν πραγματοποιήσαμε μόνο το όνειρο της Εθνικής ομάδας ή το δικό μου, αλλά ενός ολόκληρου λαού», δήλωσε ο 40χρονος πορτιέρε.

Η πρώτη συμμετοχή του Πράσινου Ακρωτηρίου σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο, καθώς η ομάδα δεν γνώρισε ήττα στην κανονική διάρκεια κανενός από τους αγώνες της, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις στην παρθενική της παρουσία στη διοργάνωση.

 

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ

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World Cup 2026

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