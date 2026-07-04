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Σαν σήμερα τo πειρατικό της Εθνικής Eλλάδας τρέλανε τον κόσμο

ΓΗΠΕΔΟ

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Σαν σήμερα τo πειρατικό της Εθνικής Eλλάδας τρέλανε τον κόσμο

Πέρασαν 22 χρόνια από τη κούπα του Euro 2004

Είναι από τις στιγμές που σε σημαδεύουν ανεξίτηλα. Από εκείνα τα γεγονότα που-αν είχες την ευτυχία να ζήσεις-θυμάσαι ακριβώς πού ήσουν και τι έκανες όταν ξετυλίγονταν μπροστά σου. Όχι, δεν μιλάμε για έναν απλό τίτλο ή μια διάκριση που μπορεί να συμβεί ξανά στο μέλλον, αλλά μάλλον για κάτι που είναι κυριολεκτικά ανεπανάληπτο.

Σαν σήμερα πριν από 22 χρόνια η Ελλάδα τρέλαινε όλη την υφήλιο και κατακτούσε το Euro 2004. Κι ακόμη και τώρα που γράφουμε αυτές τις στιγμές δυσκολευόμαστε να το πιστέψουμε πως συνέβη και το ζήσαμε. Και κάθε 4η Ιουλίου το «ξαναζούμε», βλέποντας και ξαναβλέποντας τα βίντεο του ιστορικού θριάμβου με ένα χαζό χαμόγελο σχηματισμένο στα χείλη ή και με τα μάτια μας να γεμίζουν με δάκρυα χαράς.

Με το γκολ του Χαριστέα να… τεζάρει τους Πορτογάλους και να στέλνει στα ουράνια εκατομμύρια Έλληνες. Μια στιγμή που έχει περάσει στο χρονοντούλαπο, αλλά γράφτηκε με ολόχρυσα γράμματα στα βιβλία της ιστορίας…

Με αφορμή την σπουδαία αυτή επέτειο, ο νυν πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, έστειλε το δικό του μήνυμα με δήλωσή του. «Ο καλύτερος τρόπος για να γιορτάζουμε το επίτευγμα των πρωταγωνιστών του 2004 είναι να τιμούμε καθημερινά την προσπάθειά τους με πράξεις και αποφάσεις που θα σέβονται το κληροδότημα που μας παρέδωσαν», αναφέρει μεταξύ άλλων!

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Η 4η Ιουλίου είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το EURO 2004 μάς χάρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και μία παρακαταθήκη αξιών: ενότητα, ομαδικότητα και προσήλωση στον κοινό στόχο.

Αυτές τις αξίες δεν αρκεί να τις θυμόμαστε και να τις θαυμάζουμε κάθε χρόνο τέτοια ημέρα. Οφείλουμε να τις ενσωματώσουμε δομικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να αποτελούν τον οδηγό μας. Επομένως, ο καλύτερος τρόπος για να γιορτάζουμε το επίτευγμα των πρωταγωνιστών του 2004 είναι να τιμούμε καθημερινά την προσπάθειά τους με πράξεις και αποφάσεις που θα σέβονται το κληροδότημα που μας παρέδωσαν.

Ας συνεχίσουμε το έργο τους χτίζοντας πάνω στις ίδιες αρχές που οδήγησαν την Εθνική Ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Στην ομαδικότητα και όχι στη διχόνοια, στον ειλικρινή σεβασμό μεταξύ μας και όχι στην τοξικότητα και στην αρμονική και αποτελεσματική συνύπαρξη όλων μας, με το βλέμμα στραμμένο στο ομαδικό συμφέρον αντί του ατομικού.

Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος για να δημιουργήσουμε τις επόμενες μεγάλες στιγμές που αξίζει να ζήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο».

 

Πηγή: sport-fm.gr

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