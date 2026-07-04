Ξεκίνημα, περιμένοντας την ενίσχυση

Όσι ποδοσφαιριστές είναι δεδομένο ότι θα βρίσκονται στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ τη νέα περίοδο, πλην αυτών που έχουν επιπρόσθετη άδεια, θα περάσουν σήμερα και αύριο από εργομετρικές εξετάσεις. Ουσιαστικά, πλέον ξεκινάει η προετοιμασία των γαλαζοκιτρίνων, με τις προπονήσεις να αρχίζουν από τη Δευτέρα (06/07).

Σταδιακά ο προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος θα έχει στη διάθεσή του για να δουλέψει όλους τους ποδοσφαιριστές, όμως για την ώρα υπάρχουν εκκρεμότητες για τη διαμόρφωση του τελικού ρόστερ.

Εξάλλου, μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί επίσημα μονάχα οι Γεώργιος Νικόλας Αγγελόπουλος και Δημήτρης Λημνιός. Με δεδομένο τις πολλές αποχωρήσεις που προκύπτουν από το δυναμικό της προηγούμενης χρονιάς, υπάρχουν ακόμη πολλά κομμάτια που θα μπουν για να συμπληρωθεί το παζλ.

Μία από τις θέσεις που ψάχνουν ενίσχυση οι γαλαζοκίτρινοι είναι η επίθεση, με τις πληροφορίες που δημοσίευσε χθες η ιστοσελίδα μας, gipedo.politis.com.cy να αναφέρουν ότι στο στόχαστρο είναι ο Πέδρο Μάρκες (διαβάστε ΕΔΩ).