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Μπεργκ: «Ψάχνουμε να βρούμε κάτι καλύτερο για το κυπριακό επίπεδο»

ΓΗΠΕΔΟ

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Μπεργκ: «Ψάχνουμε να βρούμε κάτι καλύτερο για το κυπριακό επίπεδο»

Διαβάστε όσα είπε ο Χένινγκ Μπεργκ μετά το τέλος του πρώτου φιλικού της Ομόνοιας στην Πολωνία

Οι πράσινοι επικράτησαν με 2-1 της Ντιναμό Βουκουρεστίου.

«Ήταν ένα καλό πρώτο φιλικό. Ήταν λίγο πιο δυνατό από τις προπονήσεις. Είδαμε κάποια καλά πράγματα, μπορούμε φυσικά να βελτιωθούμε. Δείξαμε χαρακτήρα, δεν τους αφήσαμε να σκοράρουν στο πρώτο μέρος. Το αποτέλεσμα δεν είναι σημαντικό αλλά πάντα είναι καλό να νικάς. Στην επανάληψη σκοράραμε πάλι, είχαμε κάποιες καλές κινήσεις κυρίως από αριστερά. Σκόραραν και αυτοί αλλά είχαμε μια νεαρή ενδεκάδα στην επανάληψη. Ήταν ένα πολύ σημαντικό φιλικό».

Για τους νεαρούς: «Προπονούνται μαζί μας, δεν θα έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς για να δουν το επίπεδο τους και να παίξουν με καλούς παίκτες σε καλό επίπεδο. Τα πήγαν καλά και ήταν ωραίο που είδαμε ότι ήθελαν και μπορούσαν να παίξουν σε αυτό το επίπεδο».

Πως θα διαχειριστεί τα άλλα δύο φιλικά: «Πιθανόν να παίξουν λίγο περισσότερο οι παίκτες που έπαιξαν σήμερα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν αργούν τα πρώτα επίσημα παιχνίδια και πρέπει να αυξήσουμε τον χρόνο στους παίκτες που θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε».

Για τους νέους παίκτες και τα μεταγραφικά: «Ο Ράιαν έφυγε, οπότε πρεπει να ενισχυθούμε. Είδαμε τον Τζέιντεν να σκοράρει, είχε και πολύ καλές κινήσεις. Θα χρειαστεί χρόνο να προσαρμοστεί. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι καλύτερο για το κυπριακό επίπεδο. Δεν είναι εύκολο. Ο Ράιαν είχε εξαιρετική σεζόν γιατί είχε και εξαιρετικούς συμπαίκτες. Ήταν μια ξεχωριστή σεζόν πέρσι. Δυστυχώς φέτος δεν θα είναι εδώ οπότε θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Θα προσπαθήσουμε να προσθέσουμε ποιότητα. Οι φιλοδοξίες μας είναι ψηλά και να διεκδικήσουμε όλους τους στόχους μας. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες ήδη και εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε κι άλλους αυτό θα είναι καλό».

 

 

 

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