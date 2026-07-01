Πρώτο ξεμούδιασμα με νίκη για την Ομόνοια

Η ομάδα της πρωτεύουσας βρίσκεται στο Κιέλτσε της Πολωνίας από τις αρχές της εβδομάδας και το βράδυ της Τετάρτης (01/07) έδωσε το πρώτο… τεστ κόντρα στη Ντιναμό Βουκουρεστίου, όπου επικράτησε 2-1 με γκολ των Τζέιντεν Μοντνόρ και Χρύση Ευαγγέλου.

Η ομάδα της Ρουμανίας ήταν πιο έτοιμη από το «τριφύλλι» αφού ετοιμάζεται να μπει σε επίσημο αγωνιστικό ρυθμό, ωστόσο το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ έδειξε διάθεση και παρά τα «βαριά» πόδια, φανέρωσε ενθαρρυντικά στοιχεία ενόψει της συνέχειας.

Η Ομόνοια μπήκε στο παιχνίδι με… βασικά γρανάζια αφού πήραν θέση στο αρχικό σχήμα οι Οντουμπάντζο, Μπάλκοβετς, Σίμιτς, Κουλιμπαλί, Μάριτς, Κούσουλος, Εβάντρο, Χατζηγιοβάνης, Μοντνόρ και Κακουλλής (κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Μιχάηλ).

Ο προτελευταίος πραγματοποίησε ανεπίσημο ντεμπούτο με τους πράσινους και ήταν ο πιο επικίνδυνος παίκτης για τους αντιπάλους, ενώ καλές στιγμές είχαν και οι Κακουλλής-Μάριτς. Ο Μοντνόρ στη φάση του γκολ κυνήγησε τη φάση, με δόση τύχης η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα. Στο δεύτερο 45λεπτο, η τεχνική ηγεσία άλλαξε τους δέκα από τους έντεκα ποδοσφαιριστές, αφού διατηρήθηκε κάτω από τα δοκάρια ο Μιχαήλ.

Οι νεαροί που ακολούθησαν την αποστολή όπως επίσης και οι Μαγιαμπέλα-Άιτινγκ συνέθεσαν την ενδεκάδα και ο Μπεργκ είχε την ευκαιρία να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα και γι’ αυτούς. Εξάλλου, μετά τον Π.Αντρέου που ήταν η αποκάλυψη της προηγούμενης περιόδου, σειρά θα πάρει κάποιους από τους υφιστάμενους νεαρούς που δουλεύουν εντατικά ώστε να πάρουν την ευκαιρία τους.