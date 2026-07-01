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Αφήνει μεγάλο κενό

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Αφήνει μεγάλο κενό

Ήθελε να αποδεχθεί αυτή τη μεγάλη πρόκληση

Αναμενόμενη ή όχι, η διαφαινόμενη αποχώρηση του Ράιαν Μαέ από την Ομόνοια είναι ένα δεδομένο με το οποίο η ομάδα της πρωτεύουσας καλείται να ζήσει. Ο πρώτος σκόρερ των πρασίνων και του πρωταθλήματος, κατά την περίοδο που ολοκληρώθηκε, αφήνει μεγάλο κενό στο ρόστερ του «τριφυλλιού». Η πρόταση ωστόσο στον ίδιο από ομάδα του Μεξικού και το μεγάλο οικονομικό όφελος για την Ομόνοια, το οποίο θα πλησιάσει τα 3.000.000 ευρώ, ήταν ένας συνδυασμός που αποτέλεσε μονόδρομο για τις δύο πλευρές. Παράλληλα, ο Μαέ ήθελε να αποδεχθεί αυτή τη μεγάλη πρόκληση, καθώς τόσο οι μετοχές του όσο και το… κασέ του θα ανέβουν κατακόρυφα.

Μετά λοιπόν τον Γουίλι Σεμέδο, οι πράσινοι χάνουν ακόμα έναν σημαντικότατο ποδοσφαιριστή που οδήγησε το «τριφύλλι» στον τίτλο. Τόσο ο 32χρονος όσο και ο Μαέ ήταν σε… αριθμούς εντυπωσιακοί: Αμφότεροι σκόραραν 50 γκολ και μοίρασαν άλλα 23 (σε όλες τις διοργανώσεις). Κι αυτοί οι αριθμοί πρέπει να αναπληρωθούν ανάλογα, ώστε η ομάδα της πρωτεύουσας να μπει με… φόρα στη μάχη του Champions League και του πρωταθλήματος. Σε λιγότερο από έναν μήνα, οι πράσινοι δίνουν τον πρώτο τους επίσημο αγώνα κι αν για τον αντικαταστάτη του Σεμέδο η προσοχή πέφτει τον Μοντνόρ -ο οποίος καλείται να μπει στα «παπούτσια του»- για τον Μαέ ο αντικαταστάτης πρέπει να βρεθεί άμεσα.

Η ομάδα προγραμματισμού γνώριζε εξαρχής πως υπήρχε ο κίνδυνος φυγής του 28χρονου, λόγω της εντυπωσιακής σεζόν που κατέγραψε. Πολλά βλέμματα στράφηκαν προς το μέρος του κι έτσι η «κατάλληλη» πρόταση -για τον ίδιο και τον σύλλογο- δεν άργησε να έρθει. Ο Μπεργκ λοιπόν με τους συνεργάτες του αρχίζουν πιο εντατικό ψάξιμο για τον αντί-Μαέ ώστε να κινηθούν άμεσα για επαφές και συμφωνία. Ο Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε αρκετές φορές πως θα γίνει η υπέρβαση επιπέδου… αστεριών, για να ικανοποιηθούν τα «θέλω» της τεχνικής ηγεσίας, χωρίς όμως να χαλάσουν οι ισορροπίες στα αποδυτήρια.

Από την πλευρά της, η διοίκηση έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατήσει τον Μαέ στο δυναμικό της. Προχώρησε σε πρόταση πρόωρης επέκτασης, όμως η επιθυμία του να παίξει στο εξωτερικό δεν άφησε περιθώρια. Το στοίχημα για τον σύλλογο των πρασίνων αφορά την επόμενη μέρα και το πώς θα εξελιχθεί ο προγραμματισμός για να «κλείσουν οι τρύπες», όπως αρμόζει σε ομάδα που θα κινηθεί σε επίπεδο πρωταθλητισμού.

Ανεβάζουν στροφές

Οι παίκτες στο υφιστάμενο ρόστερ κοιτάζουν τη… δουλειά τους! Από χθες (29/06) η αποστολή βρίσκεται στο Κιέλτσε της Πολωνίας όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Η τεχνική ηγεσία κατάρτησε πρόγραμμα ενδυνάμωσης, ενώ στα φιλικά ο Μπεργκ θα αξιολογήσει την κατάσταση και την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών του. Αγωνιστικά, δεν υπάρχουν προβλήματα πέραν της περίπτωσης του Φώτη Κίτσιου ο οποίος ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας. Μέχρι τέλη Ιουλίου θα μπορούν να λεχθούν περισσότερα για την κατάστασή του.

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