Μεταγραφικός «πυρετός»

Οι πράσινοι μπήκαν για τα καλά στα «βαθιά» του προγραμματισμού καθώς αυτός δεν σταματά στην… αναμονή για Ντιουνκού και Σεμέδο. Παράλληλα με αυτές τις δύο περιπτώσεις, προχωρούν κι άλλες, καθώς χθες (08/06) προέκυψαν σημαντικές ανακοινώσεις.

Αφενός ανακοινώθηκε η επιστροφή του Ανδρόνικου Κακουλλή στο «Ηλίας Πούλλος». Ο 25χρονος μετά από σχεδόν 1,5 χρόνο, επιστρέφει στο «σπίτι» του, όπως ενημέρωσε η Ομόνοια μέσω ανακοίνωσης. Τον Μάρτιο του 2025 ο Κύπριος επιθετικός μεταγράφηκε στη σουηδική ΑΙΚ για το… μεγάλο όνειρο να αγωνιστεί στο εξωτερικό, καταγράφοντας 14 συμμετοχές, ενώ σκόραρε 3 γκολ. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους επέστρεψε στην Κύπρο και αγωνίστηκε με τη φανέλα του Άρη για τη λήξασα σεζόν (39 συμμετοχές, 10 γκολ 3 ασίστ), παρά το γεγονός πως και η Ομόνοια μπήκε στο κόλπο τότε για την επιστροφή του. Αυτή, θα γίνει έναν χρόνο και κάτι αργότερα! Ο Κακουλλής ήθελε να φορέσει ξανά το «τριφύλλι» στο στήθος, οι διεργασίες προχώρησαν γρήγορα κι έτσι δεν άργησε να προκύψει συμφωνία μεταξύ των τριών πλευρών. Αφού περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, θα ενεργοποιηθεί η συνεργασία, η οποία έχει διάρκεια τρία χρόνια.

Αφετέρου, πάρθηκε η απόφαση για το μέλλον του Άγγελου Αντρέου. Ουσιαστικά, οι πράσινοι δεν εξάσκησαν το δικαίωμα για να συνεχίσουν τη συνεργασία τους κι έτσι ο Κύπριος μεσοεπιθετικός αποχώρησε μετά από έναν χρόνο παρουσίας του στο Γέρι (οι πληροφορίες αναφέρουν πως οδεύει στον Απόλλωνα). Έπαιξε 19 φορές με το τριφύλλι στο στήθος, πέτυχε δύο γκολ και έδωσε τρεις ασίστ. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ομόνοια κέρδισε κλήση στην Εθνική Κύπρου.

Επιθετικός… εμβολιασμός

Η ομάδα της πρωτεύουσας φαίνεται πως έβαλε σκοπό να… τελειώσει με την επιθετική της γραμμή, από την οποία αποχώρησε ο Γιόβετιτς, ενώ δεν είναι δεδομένη η παραμονή του Σεμέδο. Η έλευση του Κακουλλή σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη προσθήκη του Μοντνόρ, δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό σύνολο αλλά και βάθος. Σε περίπτωση δε που παραμείνει ο 32χρονος από το Πράσινο Ακρωτήρι, τότε η επιθετική γραμμή θα βγάζει… φωτιές. Σε αντίθετο ενδεχόμενο, η ομάδα προγραμματισμού θα κινηθεί για ποδοσφαιριστή της ίδιας ποιότητας του Σεμέδο, δηλαδή από το πάνω ράφι.

Προς αντικατάσταση… όλων

Όπως βγαίνει από τα ενδότερα της Ομόνοιας, όσοι αποχώρησαν από το στρατόπεδο της ομάδας, θα αντικατασταθούν, ώστε το ρόστερ να παραμείνει σε υψηλό ποιοτικό επίπεδο και με ακόμη καλύτερο βάθος. Με τα υφιστάμενα λοιπόν δεδομένα, θα αποκτηθεί: ένας τερματοφύλακας, δεξιός ακραίος αμυντικός, κεντρικός αμυντικός και μέσος. Προς το παρόν! Ανάλογα και με την περίπτωση του Ντιουνκού, οι πράσινοι θα διαμορφώσουν το πλάνο τους. Η ομάδα της πρωτεύουσας θέλει να ξεκαθαρίσει άμεσα με τον 24χρονο, κι αυτό ενδέχεται να γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας.