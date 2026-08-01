ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ελήφθη το... μήνυμα και ετοιμάζει αντεπίθεση η Ομόνοια

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

Ελήφθη το... μήνυμα και ετοιμάζει αντεπίθεση η Ομόνοια

Προσήλωση στη Λίνκολν αλλά και στον... εμβολιασμό.

Η Ομόνοια επέστρεψε από χθες (31/07) στη δουλειά και συγκεντρώνεται στον 3ο προκριματικό του Europa League όπου καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λίνκολν. Οι πράσινοι δεν ανταπεξήλθαν στην πρόκληση του Champions League κι αυτό είναι μια πραγματικότητα που αφ’ ενός πόνεσε και αφετέρου προβληματίζει ολόκληρο το οικοδόμημα.

Το ρόστερ έχασε σημαντικές και ποιοτικές μονάδες το τελευταίο δίμηνο και σε συνδυασμό με το γεγονός πως αγωνίστηκε με 10 παίκτες στα δύο ματς με την Καϊράτ για μεγάλο διάστημα, συνέθεσαν ένα… δύσβατο μονοπάτι. Η ομάδα προγραμματισμού έχει μπόλικη δουλειά ενόψει του Αυγούστου αφού οι αδυναμίες ήταν εμφανείς όπως, ενώ έκανε την εμφάνιση του και το στοιχείο της μη συγκέντρωσης (τρεις αποβολές).

Χρόνος όμως για κατήφεια δεν υπάρχει. Οι στόχοι για εξασφάλιση θέσης σε ευρωπαϊκή League Phase σε συνδυασμό με την δεύτερη διαδοχική κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι αδιαμφησβήτητοι. Η διοίκηση έστειλε το μήνυμα σε όλους για συγκέντρωση προς αυτή την κατεύθυνση γι’ αυτό και η προσοχή στρέφεται στην βελτίωση και στην ποιοτική ενίσχυση. 

Τώρα, η Ομόνοια βλέπει την ομάδα του Γιβραλτάρ, για την οποία η προσοχή πρέπει να είναι σε ψηλά επίπεδα ώστε να μην βρεθεί προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Η προετοιμασία επί κυπριακού εδάφους θα ολοκληρωθεί την Τρίτη (04/08) και η αποστολή θα αναχωρήσει μια μέρα αργότερα για το πρώτο παιχνίδι που ορίστηκε εκτός έδρας (06/08).

Στην Ομόνοια αξιολογούν την κατάσταση των Οντουμπάντζο-Άιτινγκ (ανέτοιμος και σημάδια κόπωσης αντίστοιχα), ενώ εκτός επιλογών είναι οι τιμωρημένοι Κουλιμπαλί-Κακουλλής-Νεγκό.

Όσον αφορά στον Ντιονί που αγωνίστηκε για λίγο στο δεύτερο ημίχρονο της ρεβάνς, δεν μπορεί να κριθεί. Ήταν βέβαια σε όλες τις φάσεις, προσπάθησε όμως δεν είναι στο 100% της αγωνιστικής ετοιμότητας που απαιτείται.

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μετά τον Λεμπρόν: Οι τέσσερις παίκτες που έχουν «κυκλώσει» οι Ουόριορς

NBA

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης - Φιορεντίνα 2-2: Φιλική ισοπαλία για τη Βασίλισσα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κίκι Ράμος: Γεννήθηκε στην Αϊτή, επέζησε από μεγάλο σεισμό και εκπροσωπεί την εθνική Αργεντινής!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Σκόραρε ο Τζόλης στο φιλικό της Αρσεναλ με την Τζιρόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει Παρί ο Φεράν Τόρες - Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το Κατάρ στο πλευρό του Ινφαντίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φιλική νίκη της Τότεναμ επί της Τσέλσι με Ρισάρλισον στις καθυστερήσεις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Αλ Ιτιχάντ ετοιμάζει μεγάλη πρόταση για τον Αμραμπατ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκλεισε στον ΠΑΟΚ ο Μικελμπρενσί!

Ελλάδα

|

Category image

«Διασώθηκε» μονάχα ο Λαΐφης από τη... φουρνιά του 2024!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

CONCACAF: «Να ερευνηθεί η διαχείριση της FIFA από τον Ινφαντίνο – Έπαψε να βάζει το ποδόσφαιρο σε προτεραιότητα»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κίνηση έκπληξη της Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναπνέει Πολωνικό αέρα η ΑΕΛ και φουλάρει ο Μάρτινς για να μπουν οι σωστές βάσεις

ΑΕΛ

|

Category image

Νέο μετάλλιο για την Κύπρο - Χάλκινος ο Γεωργάκης!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ξεκινά η προπώληση της επετειακής εμφάνισης για τα 100χρονα του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη