Ελήφθη το... μήνυμα και ετοιμάζει αντεπίθεση η Ομόνοια

Η Ομόνοια επέστρεψε από χθες (31/07) στη δουλειά και συγκεντρώνεται στον 3ο προκριματικό του Europa League όπου καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λίνκολν. Οι πράσινοι δεν ανταπεξήλθαν στην πρόκληση του Champions League κι αυτό είναι μια πραγματικότητα που αφ’ ενός πόνεσε και αφετέρου προβληματίζει ολόκληρο το οικοδόμημα.

Το ρόστερ έχασε σημαντικές και ποιοτικές μονάδες το τελευταίο δίμηνο και σε συνδυασμό με το γεγονός πως αγωνίστηκε με 10 παίκτες στα δύο ματς με την Καϊράτ για μεγάλο διάστημα, συνέθεσαν ένα… δύσβατο μονοπάτι. Η ομάδα προγραμματισμού έχει μπόλικη δουλειά ενόψει του Αυγούστου αφού οι αδυναμίες ήταν εμφανείς όπως, ενώ έκανε την εμφάνιση του και το στοιχείο της μη συγκέντρωσης (τρεις αποβολές).

Χρόνος όμως για κατήφεια δεν υπάρχει. Οι στόχοι για εξασφάλιση θέσης σε ευρωπαϊκή League Phase σε συνδυασμό με την δεύτερη διαδοχική κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι αδιαμφησβήτητοι. Η διοίκηση έστειλε το μήνυμα σε όλους για συγκέντρωση προς αυτή την κατεύθυνση γι’ αυτό και η προσοχή στρέφεται στην βελτίωση και στην ποιοτική ενίσχυση.

Τώρα, η Ομόνοια βλέπει την ομάδα του Γιβραλτάρ, για την οποία η προσοχή πρέπει να είναι σε ψηλά επίπεδα ώστε να μην βρεθεί προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Η προετοιμασία επί κυπριακού εδάφους θα ολοκληρωθεί την Τρίτη (04/08) και η αποστολή θα αναχωρήσει μια μέρα αργότερα για το πρώτο παιχνίδι που ορίστηκε εκτός έδρας (06/08).

Στην Ομόνοια αξιολογούν την κατάσταση των Οντουμπάντζο-Άιτινγκ (ανέτοιμος και σημάδια κόπωσης αντίστοιχα), ενώ εκτός επιλογών είναι οι τιμωρημένοι Κουλιμπαλί-Κακουλλής-Νεγκό.

Όσον αφορά στον Ντιονί που αγωνίστηκε για λίγο στο δεύτερο ημίχρονο της ρεβάνς, δεν μπορεί να κριθεί. Ήταν βέβαια σε όλες τις φάσεις, προσπάθησε όμως δεν είναι στο 100% της αγωνιστικής ετοιμότητας που απαιτείται.