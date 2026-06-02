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Μία ανάσα από την ανανέωση ο Μάριτς - «Όχι» για Νικόλα! (Τι γίνεται με Ντιουνκού - Φαμπιάνο)

ΓΗΠΕΔΟ

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Μία ανάσα από την ανανέωση ο Μάριτς - «Όχι» για Νικόλα! (Τι γίνεται με Ντιουνκού - Φαμπιάνο)

Τα δεδομένα όσον αφορά το θέμα των ανανεώσεων στην Ομόνοια

Ομόνοια και Ματέο Μάριτς είναι σε ακτίνα συμφωνίας με τις δύο πλευρές να είναι πολύ κοντά στο να κλείσει θετικά το όλο θέμα και ο Βόσνιος χαφ να παραμείνει και τη νέα περίοδο στην ομάδα. 

Όσον αφορά τον Άλφα Ντιουνκού, η ανανέωσή του ακραίου αμυντικού παραμένει ανοικτή. Πρόκειται για μία διαφορετική περίπτωση σε σχέση με αυτή του Μάριτς, συνεπώς τόσο η Ομόνοια, όσο και η πλευρά του παίκτη, δείχνουν την απαιτούμενη υπομονή έτσι ώστε να βρεθεί η φόρμουλα αναέωσης. 

Από εκεί και πέρα, η πρόταση της Κατοβίτσε για τον Νικόλα Παναγιώτου έχει απορριφθεί. Οι πράσινοι θεωρούν ότι οι Πολωνοί δεν μπορούν να φτάσουν στα χρήματα που αξιώνει η ομάδα για τον διεθνή μπακ. Να σημειώσουμε εδώ πως Ομόνοια και Παναγιώτου έχουν πολύ επικοινωνία με τον ποδοσφαιριστή να διατηρεί συμβόλαιο με την Ομόνοια. 

Σε ότι έχει να κάνει με τον Φαμπιάνο, η παραμονή του «γίγαντα» στην ομάδα, είναι τυπική διαδικασία. 

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ΟΜΟΝΟΙΑ

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