Τρελά λεφτά για τον Λοΐζου, με… ενδιαφερόμενη την Ομόνοια!

Δίνουν και παίρνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Λοΐζο Λοΐζου να παίρνει νέα μεταγραφή και από την Χάποελ Τελ Αβίβ να πηγαίνει στον Ερυθρό Αστέρα.

Όπως αναφέρεται στο Ισραήλ, στην ομάδα του Κύπριου ποδοσφαιριστή νιώθουν την πίεση ότι μπορεί να μην βρίσκεται στο ρόστερ τη νέα χρονιά, εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόθεση των Σέρβων για μία μεγάλη πρόταση.

Στα εν λόγω ρεπορτάζ γίνεται λόγος ακόμη και για μεταγραφή που το ύψος της πρότασης θα ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, σε αναφορά για το συμβόλαιο που θα προταθεί στον ίδιο παίκτη, σημειώνεται ότι θα είναι πενταετές με ετήσιο μισθό στις 800.000 ευρώ, χωρίς τα μπόνους.

Στη ynet.co.il επικαλούνται και πληροφορίες από το περιβάλλον του Κύπριου διεθνή, με βάση τις οποίες υποστηρίζονται τα εξής: «Το όνειρό του είναι να παίξει στο Champions League και στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αγαπά τη Χάποελ, αλλά ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή ότι έρχεται με στόχο το επόμενο βήμα στο τέλος της σεζόν. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι το ιδανικό μέρος γι’ αυτόν».

Σημειώνεται ότι από τις εξελίξεις είναι άμεσα ενδιαφερόμενη και η Ομόνοια, καθώς διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης 15%, με βάση τη συμφωνία που έγινε στον Σεπτέμβριο όταν παραχωρήθηκε στην ομάδα του Ισραήλ.