«Ομόνοια για Μπαμπίκα, στο κόλπο και η ΑΕΚ Αθηνών!»

Το εν λόγω ρεπορτάζ επικαλείται δικές του πληροφορίες οι οποίες κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον των πρωταθλητών να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Γκαμπονέζο ακραίο επιθετικό.=

Μάλιστα, σημειώνουν πως το 1,5 εκ. το οποίο κοστολογεί το Transfermarkt τον πρώην άσο του Άρη, είναι εντός των πλαισίων της Ομόνοιας.

Από εκεί και πέρα, η περίπτωσή του δεν είναι εύκολη μιας και ομάδες όπως η Καραμπάχ και η ΑΕΚ Αθηνών, ενδιαφέρονται επίσης για τον Μπαμπίκα.