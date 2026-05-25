Κοντά σε νέα ομάδα ο Γιόβετιτς

Ο Μίρκο Βούτσινιτς άφησε εκτός αποστολής της Εθνικής Μαυροβουνίου τον πρώην άσο της Ομόνοιας και με δηλώσεις του εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή του την απόφαση.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Το συμβόλαιό του με την Ομόνοια ολοκληρώνεται. Είναι σε συζητήσεις με νέο σύλλογο και αποφασίσαμε από κοινού ότι το καλύτερο για τον ίδιο ήταν να προστατευτεί και να μείνει εκτός αυτής της κλήσης»