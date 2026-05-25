Ιστορική η αποστολή της Ισπανίας για το Μουντιάλ: Πρώτη φορά δίχως παίκτη της Ρεάλ!

Ο Ντε Λα Φουέντε πήρε μια από τις πιο γενναίες αποφάσεις που έχουν ληφθεί ποτέ πριν από Παγκόσμιο Κύπελλο κι άφησε εκτός εθνικής Ισπανίας τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης!

Η εθνική ομάδα της Ισπανίας έχει πλέον τα 26 ονόματα της αποστολής που θα βρεθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά για το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο, ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε πήρε μια απόφαση που προκάλεσε σοκ.

Συγκεκριμένα, άφησε παντελώς εκτός πλάνων του παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης και η «φούρια ρόχα» για πρώτη φορά στα χρονικά του Μουντιάλ θα παρουσιαστεί δίχως μέλη των «μερένγκες»!Την ίδια στιγμή, συμπεριλήφθηκαν στα πλάνα του ομοσπονδιακού κόουτς της Ισπανίας 8 παίκτες της Μπαρτσελόνα!

«Δεν κοιτάζουμε τις ομάδες και πού ακριβώς αγωνίζονται, κοιτάζουμε αν μπορούν να μας βοηθήσουν στο πλάνο μας» ήταν η αναφορά του Ντε Λα Φουέντε για το γεγονός της ημέρας στην ποδοσφαιρική Ισπανία.

Οι Χάουσεν και Καρβαχάλ ήταν εκείνοι που συγκέντρωναν τις περισσότερες πιθανότητες να είναι παρόντες στη διοργάνωση του καλοκαιριού, αλλά τελικά θα την παρακολουθήσουν από μακριά...

