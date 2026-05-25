«Η Χετάφε θέλει τον Μπετανκόρ»

Στο στόχαστρο της Χετάφε φαίνεται πως βρίσκεται ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Χέφτε Μπετανκόρ, που αγωνίζεται ως δανεικός στη Αλμπαθέτε.

Ο Χέφτε Μπετανκόρ ετοιμάζεται να επιστρέψει στον Ολυμπιακό μετά το τέλος του δανεισμού του στη Β' κατηγορία της Ισπανίας για λογαριασμό της Αλμπαθέτε.

Ο 32χρονος φορ άφησε το αποτύπωμα του με 18 γκολ σε 42 εμφανίσεις, με αποκορύφωμα το γκολ του απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στην ιστορική πρόκριση της Αλμπαθέτε στους «8» του Κυπέλλου Ισπανίας.

Ωστόσο, όπως μεταφέρουν στην Ισπανία, ο Μπετανκόρ χάρη στις εντυπωσιακές του εμφανίσεις έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της Χετάφε, η οποία στην τελευταία αγωνιστική της La Liga επικράτησε με 1-0 επί της Οσασούνα και εξασφάλισε την έξοδό της στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στα playoffs του Conference League.

Οπως τονίζεται η Χετάφε εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Μπετανκόρ, μετά την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Ο 32χρονος φορ αποτέλεσε έναν από τους πιο παραγωγικούς παίκτες της La Liga2, με επιδόσεις που τον έφεραν μέσα στην πρώτη δεκάδα των σκόρερ του πρωταθλήματος. Η Χετάφε, που αναζητά ενίσχυση στη γραμμή κρούσης ενόψει της νέας σεζόν, βλέπει στον Μπετανκόρ μια αξιόπιστη λύση.

Ετσι δεν αποκλείεται το προσεχές καλοκαίρι ο Μπετανκόρ να παραμείνει κάτοικος Ισπανίας εάν κι εφόσον προχωρήσουν οι συζητήσεις. Ωστόσο, θυμίζουμε πως ο έμπειρος φορ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

