Η τελευταία ενημέρωση για Ντιουνκού, Μάριτς και Σεμέδο

Οι πράσινοι, εδώ και βδομάδες, έχουν μπει σε μεταγραφικό mode και σε πρώτο πλάνο είναι η ανανέωση των συμβολαίων.

Πιο συγκεκριμένα, η Ομόνοια προσπαθεί να δέσει με νέα συμβόλαια τους Σεμέδο, Ντιουνκού και Μάριτς, με τις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι σε εξέλιξη.

Για την ώρα, δεν προκύπτει οτιδήποτε ουσιαστικό και η πλευρά των πρασίνων είναι σε αναμονή. Δεδομένα η Ομόνοια, έχοντας πρφανώς το «οκ» του Μπεργκ, θέλει να έχει στο ρόστερ της και τη νέα χρονιά τους τρεις προαναφερθέντες, οι οποίοι ομολογουμένως ξεχώρισαν φέτος.

