Αδυναμία ο Σεμέδο, ήθελε τον Εβάντρο στον Απόλλωνα!

«Έσταξε»… μέλι για την Ομόνοια ο Σωφρόνης Αυγουστή.

Ο Κύπριος πρώην προπονητής των πρασίνων κλήθηκα να σχολιάσει την πρωταθλήτρια, ενώ δεν δίστασε να μιλήσει και για τρεις ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζει (ΣΠΟΡ FM 95.).

Αναλυτικά: «Εμένα η αδυναμία μου είναι ο Σεμέδο, ο Μαέ έκανε εξαιρετική σεζόν. Απίστευτος είναι ο Εβάντρο, με έχει εντυπωσιάσει. Αν τον άφηνε η Ομόνοια θα τον έφερνα στον Απόλλωνα. Ο Εβάντρο είναι αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον Ρομπέρζ που σταματά το ποδόσφαιρο: «Ο Ρομπέρζ έχει αρχίσει σιγά σιγά την προπονητική, του είπα πως δεν είναι τόσο εύκολο να προπονήσεις μικρά παιδιά. Θα μείνει στην Κύπρο».