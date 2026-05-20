Αδυναμία ο Σεμέδο, ήθελε τον Εβάντρο στον Απόλλωνα!
Τι αποκάλυψε για το μέλλον του Ρομπέρζ
«Έσταξε»… μέλι για την Ομόνοια ο Σωφρόνης Αυγουστή.
Ο Κύπριος πρώην προπονητής των πρασίνων κλήθηκα να σχολιάσει την πρωταθλήτρια, ενώ δεν δίστασε να μιλήσει και για τρεις ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζει (ΣΠΟΡ FM 95.).
Αναλυτικά: «Εμένα η αδυναμία μου είναι ο Σεμέδο, ο Μαέ έκανε εξαιρετική σεζόν. Απίστευτος είναι ο Εβάντρο, με έχει εντυπωσιάσει. Αν τον άφηνε η Ομόνοια θα τον έφερνα στον Απόλλωνα. Ο Εβάντρο είναι αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις».
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον Ρομπέρζ που σταματά το ποδόσφαιρο: «Ο Ρομπέρζ έχει αρχίσει σιγά σιγά την προπονητική, του είπα πως δεν είναι τόσο εύκολο να προπονήσεις μικρά παιδιά. Θα μείνει στην Κύπρο».