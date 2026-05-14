Έβαλε... μάτια στην πλάτη κι έβγαλε μια από τις ασίστ της χρονιάς ο Φόντεν

Είναι μια από τις καλύτερες ασίστ της αγωνιστικής περιόδου στην Premier League. Και αφού χρειαζόταν μια... μαγική στιγμή για να γίνει η διαφορά για τη Σίτι κόντρα στην Πάλας, ο Φόντεν ανέλαβε δράση.

Ο τρόπος που έκανε απλά ένα κοντρόλ και έσπρωξε την μπάλα στον... διάδρομο που ευνοούσε τον Σεμένιο ώστε εκείνος να σκοράρει για το προσωρινό 1-0 στη νίκη (3-0) της Σίτι επί της Πάλας, πίστωσε στον Φόντεν την εντυπωσιακή δημιουργία.

Ο Πεπ είπε χαρακτηριστικά πως: «Απέναντι σε τέτοιες άμυνες, σε low blocks, με τρομερή λειτουργία και οργάνωση, χρειάζεσαι μια σπίθα, το ταλέντο, κάτι μαγικό. Δεν είναι ούτε οι τακτικές, ούτε οι προπονήσεις, ούτε τα μπλοκάκια σημειώσεων, ούτε τα βίντεο. Είναι η ικανότητα κάποιου να δημιουργήσει κάτι απροσδόκητο».