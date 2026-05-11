Σκληρή δουλειά για να χαρούν ξανά!

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Αυτό το μήνυμα έστειλε η διοίκηση Παπασταύρου που έχει πλέον περισσότερη εμπειρία.

Όλο το άγχος μιας κοπιαστικής σεζόν μετατράπηκε σε απέραντη χαρά. Είχαν κάθε λόγο να το χαρούν με την ψυχή τους στο στρατόπεδο της Ομόνοιας, το βράδυ της Κυριακής. Άγγιξαν αυτό για το οποίο πάλεψαν σκληρά, το πρωτάθλημα, και ξέσπασαν σε πανηγύρια καθώς είδαν τους κόπους να έχουν ανταμοιβή. Οι παίκτες είχαν την... τιμητική τους, αποθεώθηκαν ωστόσο και οι άλλοι πρωταγωνιστές. Ήταν μία βραδιά επιβράβευσης και που όλοι θα θυμούνται. 

Πλέον το στοίχημα είναι η διατήρηση των σκήπτρων. Ο πρόεδρος Σταύρος Παπασταύρου και οι συνεργάτες του πρέπει να δουλέψουν σκληρά για να χαρούν ξανά. Και ο ισχυρός άντρας των πρασίνων εμφανίστηκε με διάθεση να πάρει ακόμη πιο ψηλά τον οργανισμό που λέγεται Ομόνοια. Υπάρχουν υγιείς βάσεις να γίνει κάτι τέτοιο αλλά κυρίως υπάρχει γνώση από τα λάθη του παρελθόντος. Ο Παπασταύρου υποσχέθηκε πως σύντομα θα έρθει και η κατασκευή του γηπέδου.

Ήδη το «χτίσιμο» ξεκίνησε με την παραμονή Μουαμέρ Τάνκοβιτς για ακόμη δύο χρόνια, ενώ φαίνεται πως απομένουν τα τυπικά για να συνεχίσει και ο Φαμπιάνο. Πλέον η όλη συζήτηση μεταφέρεται στον Σεμέδο που πάντως δήλωσε χαρούμενος στην Ομόνοια ενώ τίποτα δεν μπορεί να λεχθεί μετά βεβαιότητας για τα άλλα εισιτήρια που ολοκληρώνονται. Σύντομα όμως θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό.

Πάντως, πέραν των ανανεώσεων γίνεται δουλειά και για επεκτάσεις συμβολαίων, με την περίπτωση Μαέ να είναι υψηλά στην ατζέντα.

Θετικές εντυπώσεις

Ο τρόπος που ένας-ένας παίκτης ανέβαινε στη σκηνή, ήταν ένα σκηνικό που άφησε θετικές εντυπώσεις στη φιέστα που ακολούθησε του παιχνιδιού με αντίπαλο την ΑΕΚ. Με δική του επιλογή τραγουδιού, συνοδεύοντάς το από χορό, ξεσήκωσαν το πράσινο κοινό. Σαφώς, περισσότερες ιαχές υπήρξαν την ώρα που περπάτησε στο κόκκινο χαλί ο Χένινγκ Μπεργκ υπό τη… συνοδεία Eminem. Το διασκέδασε ο Νορβηγός και όλη η πίεση βγήκε από μέσα του.

