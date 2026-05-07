Πέρασε αλώβητη (και) από τη Πάφο

Η Ομόνοια απέδειξε το ποιοτικό βάθος και τη νοοτροπία πρωταθλητή στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Η Ομόνοια πέρασε νικηφόρα από το «Στέλιος Κυριακίδης», επικρατώντας της Πάφου και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα πως διαθέτει όχι μόνο ποιότητα, αλλά και βάθος που είναι πιστό στο πλάνο του προπονητή.

Ο Χένινγκ Μπεργκ επέλεξε να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα, δίνοντας ανάσες σε βασικούς ποδοσφαιριστές. Παρά τις διαφοροποιήσεις, η εικόνα της ομάδας όχι μόνο δεν επηρεάστηκε, αλλά επιβεβαίωσε πως όλοι στο ρόστερ είναι απόλυτα προσηλωμένοι στο αγωνιστικό πλάνο και έτοιμοι να ανταποκριθούν όποτε τους ζητηθεί.

Απέναντι σε μια Πάφο που «καιγόταν» για βαθμολογικό κέρδος και μπήκε στο γήπεδο με μεγάλο κίνητρο, οι ποδοσφαιριστές που πήραν την ευκαιρία απέδειξαν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν, αφού στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και έδωσαν συνέχεια στη σταθερά ανοδική πορεία της ομάδας.

Το παιχνίδι παρέμεινε ισορροπημένο μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο, όταν η Ομόνοια βρήκε τις λύσεις που έψαχνε. Στο 79ο  λεπτό, ο Άγγελος Νεοφύτου άνοιξε το σκορ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη στενή επαφή που διατηρεί με τα αντίπαλα δίχτυα.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 85ο λεπτό, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης έβαλε την υπογραφή του στη νίκη με εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ, «κλειδώνοντας» το διπλό και χαρίζοντας πανηγυρικό τόνο στην επικράτηση των πρασίνων.

Οι δύο σκόρερ, όπως και οι υπόλοιποι που πήραν χρόνο συμμετοχής, έδειξαν το πόσο πολύ το χάρηκαν και εντός αγωνιστικού χώρου με την απόδοσή τους, αλλά και με το σφύριγμα της λήξης και το ξέσπασμα σε πανηγυρισμούς.

Αντρέας Πολυκάρπου

