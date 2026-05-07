Ο κόσμος της Λίβερπουλ «μίλησε» και πήρε τη νίκη κόντρα στη διοίκηση

Το Kop αντέδρασε, φώναξε δυνατά για την απόφαση που έδειχνε από μεριάς διοίκησης πως δεν υπολογίζει καθόλου τους οπαδούς της Λίβερπουλ και τελικά οι υποστηρικτές των «κόκκινων» κατέγραψαν σπουδαία νίκη.

Όπως έγινε γνωστό το πρωί της Πέμπτης, το πλάνο με το οποίο για την επόμενη τριετία θα υπήρχε κλιμακωτή αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων ελέω και της αύξησης των εξόδων της ομάδας για τα λειτουργικά ζητήματα, πήγε όλο στα σκουπίδια!

Οι διοικούντες αποφάσισαν να πράξουν αυτό που κρίνεται ως πιο σωστό και οι οπαδοί πανηγύρισαν μια νίκη την οποία εξασφάλισαν στην κερκίδα, εκεί απ' όπου στηρίζουν ανεξάντλητα το κλαμπ και αποδεικνύουν πως τα κομμάτια της ψυχής του συλλόγου, θέλουν άλλη διαχείριση.

Η μοναδική αύξηση που θα σημειωθεί για την επόμενη σεζόν θα είναι στα εισιτήρια της γενικής πώλησης, αλλά αυτό θα γίνει μόνο για τη χρονιά 2026-2027 και οι τιμές θα «παγώσουν» για την αμέσως επόμενη!