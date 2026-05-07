Ορισμοί διαιτητών: Ξένοι στα... σημαντικά της αγωνιστικής σε α' και β' γκρουπ
Ενημέρωση από την ΚΟΠ
Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους ορισμούς των διαιτητών, των βοηθών διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες της 8ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου και της 6ης αγωνιστικής του Β’ ομίλου της Cyprus League by Stoiximan, που θα διεξαχθούν στις 8, 9 και 10 Μαΐου 2026.
Α’ ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική)
Κυριακή, 10.05.2026 / 18:00
ΠΑΦΟΣ F.C. - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Gidzenhov Radoslav
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
VAR: Dimitrov Dimitar
AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας
Κυριακή, 10.05.2026 / 18:00
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Αντωνίου Μάριος
Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης
Κυριακή, 10.05.2026 / 18:00
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Alexander Harkam
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Tamas Bognar
AVAR: Αναστασίου Στέφανος
Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος
Β’ ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική)
Παρασκευή, 08.05.2026 / 19:00
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y.
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
VAR: Τεχράνυ Ανδρέας
AVAR: Δημητριάδης Μάριος
Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη
Σάββατο, 09.05.2026 / 18:00
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
Στάδιο: Τάσος Μάρκου
Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης
4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
VAR: Χριστοφόρου Μάριος
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης
Σάββατο, 09.05.2026 / 18:00
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Andris Treimanis
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Tamas Bognar
AVAR: Σολωμού Δημήτρης
Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας
Σάββατο, 09.05.2026 / 18:00
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Antonio Rapuano
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
VAR: Davide Ghersini
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης