Ολυμπιακός: Κρούση για τον Μίγια σύμφωνα με τους Ισπανούς

Στις 6 Μαρτίου, ο Κώστας Νικολακόπουλος είχε αναφέρει στους «Galacticos by Interwetten» ότι το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού έχει αναθερμανθεί για τον Λουίς Μίγια, όμως οι Ισπανοί το πήγαν ένα βήμα παραπέρα.

Σύμφωνα με την «AS», ο 31χρονος χαφ θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη Χετάφε, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και οι Πειραιώτες βρίσκονται ανάμεσα στις ομάδες που έχουν καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός έχει να ανταγωνιστεί τόσο τη Βίγιαρεαλ όσο και την Μπέτις, με την πρώτη να βλέπει στο πρόσωπο του Ισπανού χαφ τον ιδανικό αντικαταστάτη του Ντάνι Παρέχο για τη μεσαία γραμμή ενώ η δεύτερη έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωσή του.

Το δημοσίευμα τονίζει ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κάνει πρόταση για την απόκτησή του, με τη Χετάφε να τον κοστολογεί στα 3,5 εκατ. ευρώ.

