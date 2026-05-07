Επαφές Άγιαξ με Σλοτ - Τι σκέφτεται και η στάση της Λίβερπουλ

Στον Άγιαξ θεωρούν τον Άρνε Σλοτ ιδανικό για τα ηνία της ομάδας, την ώρα που η Λίβερπουλ δεν μοιάζει έτοιμη να τον αποχωριστεί

Διερευνητική επαφή του Άγιαξ με τον Άρνε Σλοτ για να τον αναλάβει από την νέα σεζόν αποκαλύπτει δημοσίευμα στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα ο Γιόρντι Κρόιφ, γιός του Γιόχαν και τεχνικός διευθυντής στην ομάδα του Άμστερνταμ, στοχεύει σε κορυφαία προφίλ προπονητών, ώστε η ομάδα να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο, τόσο εντός συνόρων, όσο και στο Champions League.

Αυτή την στιγμή ο Άγιαξ βρίσκεται στο -1 από την 3η θέση που οδηγεί στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Την τελευταία φορά που ο «Αίαντας» κατέκτησε την Eredivisie ήταν την σεζόν 2021/22. Έκτοτε υπάρχει κυριαρχία της Αϊντχόφεν με τρία σερί κερδισμένα πρωταθλήματα. 

Πιθανή η παραμονή του Σλοτ στην Λίβερπουλ

 

Όσο τα σενάρια δίνουν και παίρνουν στην Αγγλία αναφέρουν πως στην Λίβερπουλ πιστεύουν στο πρότζεκτ του Ολλανδού και αναμένεται να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο με ισχύ έως το 2029. Ακόμα πάντως και να αποχωρήσει ο κάτοχος της Premier League από το Άνφιλντ δεν φαίνεται να είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Ολλανδία σε αυτό το σημείο της καριέρας του. Ισχυρό φαβορί για τον πάγκο του Άγιαξ είναι ο Μίτσελ της Τζιρόνα, για να αντικαταστήσει τον Όσκαρ Γκαρθία. 

Εντός τειχών του Άγιαξ θεωρούν πως ο Σλοτ είναι ιδανικό προφίλ τεχνικού λόγω και του έργου που είχε παρουσιάσει στην Φέγενορντ και τον οδήγησε στην Λίβερπουλ ως αντικαταστάτη του Γιούργκεν Κλοπ. Ο 47χρονος τεχνικός έμεινε στο Ρότερνταμ 3 χρόνια και θεωρείται ως αυτός που την αναγέννησε κατακτώντας το πρωτάθλημα της σεζόν 2022/23, αλλά και το κύπελλο της επόμενης. Επιπλέον οδήγησε και την ομάδα στον τελικό του πρώτου Conference League. 

