Υπερβολικό σενάριο για ΑΕΚ και Ταβερνιέ

Σύμφωνα με το Transferfeed ο Τζέιμς Ταβερνιέ έχει προταθεί στην ΑΕΚ αλλά μόνο ως έκπληξη μπορεί να θεωρηθεί πιθανή απόκτησή του

Η ΑΕΚ φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Τζέιμς Ταβερνιέ ενόψει καλοκαιριού. Ο Άγγλος δεξιός μπακ, που στο παρελθόν είχε συνδεθεί μεταγραφικά και με τον Παναθηναϊκό, μένει ελεύθερος από τη Ρέιντζερς και σύμφωνα με δημοσίευμα του «Transferfeed» βρίσκεται στο στόχαστρο και της «Ένωσης».

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως η προοπτική συμμετοχής στη League Phase του Champions League, σε περίπτωση που η ΑΕΚ κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για τον έμπειρο αμυντικό.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι ενδιαφέρον για τον Τάβερνιερ ενδέχεται να δείξουν και σύλλογοι από την Premier League, το MLS, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία ενώ το όνομά του έχει γραφτεί και για τον Παναθηναϊκό.

Ωστόσο, το ίδιο δημοσίευμα εκφράζει επιφυλάξεις για το κατά πόσο η ΑΕΚ θα κινηθεί τελικά για την απόκτησή του, καθώς ο ποδοσφαιριστής γίνεται 35 ετών τον Οκτώβριο και δεν ταιριάζει απόλυτα στο ηλικιακό προφίλ που φαίνεται να προτιμά ο Χαβιέρ Ριμπάλτα.

