Ένα βήμα μπρος, κι ένα πίσω

Βάρυνε ξανά το κλίμα στον ΑΠΟΕΛ μετά την ήττα από τον Άρη.

Η ομάδα της πρωτεύουσας έφυγε από τη Λεμεσό χωρίς βαθμό κι αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια για αναρρίχηση στην 4η και υπό προϋποθέσεις ευρωπαϊκή θέση. Για να μην πάει… στράφι η προηγούμενη νίκη επί της ΑΕΚ, οι γαλαζοκίτρινοι καλούνταν να χτυπήσουν το τρίποντο ώστε να συνεχίσουν να ελπίζουν. Αντίθετα, η νίκη του Άρη, περιπλέκει τα δεδομένα για το σύνολο του Γκαρσία.

Ο ΑΠΟΕΛ παρουσίασε ξανά αμυντική αστάθεια, μια παθογένεια που τον ταλαιπωρεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν τον αφήνει να βρει σταθερότητα. Ο τρόπος με τον οποίο σκόραρε ο Κάστανος, άφησε ξανά εκτεθειμένη την αμυντική -και όχι μόνο- λειτουργία των γαλαζοκιτρίνων, οι οποίοι αντέδρασαν στο τελευταίο περίπου 10λεπτο, χωρίς αποτέλεσμα.

Η συνέχεια για τον ΑΠΟΕΛ δεν είναι εύκολη. Ακολουθεί το παιχνίδι με τον Απόλλωνα και έπειτα το «αιώνιο» με την Ομόνοια. Αν καταφέρει να πάρει το απόλυτο, τότε ενδέχεται να παίξει τα… ρέστα του με την Πάφο στην τελευταία αγωνιστική. Όλα αυτά όμως είναι υποθετικά σενάρια, στα οποία η ομάδα της πρωτεύουσας δεν μπορεί να βασιστεί.

Ο ΑΠΟΕΛ καλείται έστω και στο τέλος της σεζόν, να αλλάξει κατά 180 μοίρες, ώστε να συνεχίσει να ελπίζει.