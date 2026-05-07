Τέλος ο Γιόβετιτς από την Ομόνοια – Σηκώνει το τρόπαιο και φεύγει με συγκινητική ανάρτηση

Άνοιξε την πόρτα της εξόδου και τον χορό των αποχωρήσεων ο Στέφαν Γιόβετιτς.

Το συμβόλαιο του 36χρονου ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα και πάρθηκε ήδη η απόφαση όπως αποχωρήσει από την Ομόνοια. Ο Μαυροβούνιος επιθετικός ενημέρωσε μέσω ανάρτησης πως δεν θα συνεχίσει στην ομάδα της πρωτεύουσας και πως το ερχόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ θα είναι το τελευταίο του.

Ο Γιόβετιτς βρίσκεται στους πράσινους από το Καλοκαίρι του 2024. Εκ τότε κατέγραψε 65 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σκόραρε 17 γκολ και μοίρασε άλλα 16!

Αναλυτικά: «Όταν υπέγραψα στην Ομόνοια, υποσχέθηκα να δώσω τα πάντα για αυτή τη φανέλα και φεύγω με το κεφάλι ψηλά και ένα τρόπαιο!

Στα αδέρφια μου στα αποδυτήρια – σας ευχαριστώ για τις μάχες, τα γέλια, τις αναμνήσεις. Στους προπονητές και το προσωπικό – σας ευχαριστώ που με εμπιστεύεστε. Στους οπαδούς – είστε η ψυχή αυτού του συλλόγου.

Πρέπει να σας ενημερώσω ότι η ιστορία μου με την Ομόνοια τελειώνει εδώ. Θα σας δω όλους την Κυριακή για τον τελευταίο μου αγώνα για την Ομόνοια, όπου θα σηκώσουμε μαζί το τρόπαιό μας!»