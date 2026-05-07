Για στέψη ο ΑΠΟΕΛ, για την ελπίδα η ΑΕΛ

Τρίτο ραντεβού απόψε (20:00) για ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ στους τελικούς του φούτσαλ, με τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας να κερδίζουν στα προηγούμενα δύο παιχνίδια και να χρειάζονται ακόμη μία νίκη για να στεφθούν πρωταθλητές.

Αν σπάσουν για δεύτερη φορά την έδρα της αντιπάλου, τότε θα πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα για 7η φορά, με την τελευταία να καταγράφεται το 2022. Τις επόμενες τρεις σεζόν (2023, 2024, 2025) το τρόπαιο κατέληξε στην ΑΕΛ, η οποία μπροστά στο κοινό της θα προσπαθήσει να πετύχει νίκη ελπίδας και να μείνει ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου.

Πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Γιάγκος Γιάγκου, ενώ 2ος θα είναι ο Θωμάς Χατζηβασιλείου και 3ος διαιτητής ο Στέλιος Χριστοδούλου. Χρονομέτρης θα είναι ο Ανδρέας Χριστούδιας και παρατηρητής διαιτησίας ο Ανδρέας Δημητρίου.